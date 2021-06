കയ്യിലെ സ്വർണം ഇനി വിൽക്കാനാകില്ലേ? മൂല്യം ഇല്ലാതാകുമോ? എന്താണ് ജൂൺ 15ലെ മാറ്റം?

കൊച്ചി∙ 2021 ജൂൺ 15 മുതൽ രാജ്യത്തെവിടെയും ഹാൾമാർക്ക് എന്ന ഗുണമേന്മാ മുദ്ര ആലേഖനം ചെയ്ത സ്വർണം മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. 14,18, 22 കാരറ്റ് പരിശുദ്ധിയുള്ള സ്വർണാഭരണം മാത്രമേ ജ്വല്ലറികൾക്കു വിൽക്കാനുമാകൂ. ഹാൾമാർക്കിങ് നിയമം രാജ്യത്തു നിർബന്ധമാക്കുമ്പോൾ പഴയ സ്വർണം കൈവശമുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യുമെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജൂൺ 15നു ശേഷം ഉപയോക്താക്കളുടെ കൈവശമുള്ള 21, 20 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യമില്ലാതാകുമോ? സാധാരണക്കാരുടെ സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഹാൾമാർക്കിങ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരമിതാ...

1) പഴയ സ്വർണം വിൽക്കാനും മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കുമോ?

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഏതു കാരറ്റിലുള്ള സ്വർണാഭരണവും ജൂൺ 15നു ശേഷവും മാറ്റിയെടുക്കാം. പഴയ സ്വർണം വിറ്റു പണമാക്കാനും കഴിയും. ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്യാത്തതോ, നിശ്ചിത കാരറ്റിലല്ലാത്തതോ ആയ സ്വർണം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഹാൾമാർക്കിങ് വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ലെന്ന് അർഥം. ജ്വല്ലറികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കു വിൽക്കുന്ന സ്വർണം ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്നതു മാത്രമാണു വ്യവസ്ഥ. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വർണത്തിന് ജ്വല്ലറികൾ വിപണി വില നൽകുകയും വേണം.

ഹാൾമാർക്കിങ് നിർബന്ധമാക്കിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനുള്ള സമയപരിധി ജൂൺ 15 ആണ്. ജൂൺ 15നു മുൻപായി പഴയ സ്വർണവും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്വർണവുമെല്ലാം വിറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവ മൂല്യമില്ലാത്ത ആഭരണങ്ങൾ മാത്രമായി മാറുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോഴും പലരുടെയും വിശ്വാസം. ഇതു തികച്ചും തെറ്റാണ്. ജ്വല്ലറികൾക്കു മാത്രമാണു നിയമം ബാധകമാകുന്നത്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നാണയങ്ങളോ മറ്റ് ഉരുപ്പടികളോ വിൽക്കുന്നതിനോ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനോ ഹാൾമാർക്കിങ് ആവശ്യമില്ല.

2) എന്താണ് ഹാൾമാർക്കിങ്?

സ്വർണത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്താനായി ആഭരണത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന മുദ്രയാണിത്. വാങ്ങുന്ന അമൂല്യ ലോഹങ്ങളിൽ മായം കലരുന്നതിൽനിന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്കു സംരക്ഷണം നൽകുകയാണ് ഹാൾമാർക്കിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആഭരണ വ്യാപാരമേഖലയിൽ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനായി രാജ്യത്ത് ഹാൾമാർക്കിങ് നിർബന്ധമാക്കി പാർലമെന്റിൽ നിയമം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കണമെങ്കിൽ ജ്വല്ലറികൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേഡ്സിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്.

നാഷനൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലാബറട്ടറീസ് അംഗീകരിച്ച ലാബുകളിലൊന്നിൽ സ്വർണം മാർക്കിങ് നടത്തുന്ന വിദഗ്ധർ ചിത്രം: SAM PANTHAKY / AFP

2020 ജനുവരിയിലാണു നിയമം പാസാക്കിയത്. എന്നാൽ ജ്വല്ലറികളുടെ പക്കലുള്ള സ്വർണം വിറ്റഴിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വർഷത്തെ സമയം നൽകിയിരുന്നു. 2021 ജനുവരിയിൽ പൂർണമായും ഹാൾമാർക്കിങ് നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും കോവിഡ് മൂലം 6 മാസം കൂടി നീട്ടി നൽകി. അങ്ങനെയാണ് സമയപരിധി 2021 ജൂൺ 1 ആയത്. ഇതു പിന്നെയും നീട്ടി ജൂൺ 15 വരെ നൽകി. 2000 മുതൽ ഹാൾമാർക്കിങ് രാജ്യത്തു നിലവിലുണ്ട്. ഇതുവരെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും മറ്റും ഹാൾമാർക്കിങ്ങിലേക്കു മാറണമെന്നു ജ്വല്ലറികളോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നിയമം മൂലം പൂർണതോതിൽ ഹാൾമാർക്കിങ് നടപ്പാക്കുകയാണ്.

3) ഹാൾമാർക്കില്ലാത്ത സ്വർണം പണയം വയ്ക്കാമോ?

സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം പണയം വയ്ക്കുമ്പോൾ ആഭരണം ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്തവയാണോ എന്നു നോക്കില്ല. സ്വർണപണയത്തിനും നിയമം ബാധകമല്ല. സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യത്തിന് ആനുപാതികമായ പണം ഉപയോക്താവിനു ലഭിക്കും. ഹാൾമാർക്ക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ സേവനം നിഷേധിച്ചാൽ ഉപയോക്താവിനു നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുപോകാം.

4) ഹാൾമാർക്കില്ലാത്തതിനാൽ സ്വർണം വാങ്ങില്ലെന്നു വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യണം?

ജൂൺ 15നു ശേഷം ഹാൾമാർക് ചെയ്യാത്ത സ്വർണം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്വർണവ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞാലും ഉപയോക്താക്കൾക്കു നിയമപരമായി നീങ്ങാനാകും. ഉപയോക്താക്കളിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന് ഹാൾമാർക്കിങ് നിർബന്ധമില്ലെന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിയമം.

ചിത്രം: ARUN SANKAR / AFP

5) ഹാൾമാർക് ചെയ്യാത്ത പഴയ സ്വർണത്തിന് ഇനി എന്താണു സംഭവിക്കുക?

ഉപയോക്താക്കളുടെ കൈകളിൽനിന്നു വ്യാപാരികൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്ന പഴയ സ്വർണം വീണ്ടും പുതിയ സ്വർണമായി വിപണികളിലെത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. വളരെക്കുറച്ചുമാത്രം സ്വർണം ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാൽ ആഭരണവിപണി പഴയ സ്വർണത്തെ വൻതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയസ്വർണം ഉരുക്കി, നിശ്ചിത കാരറ്റിലാക്കി ഹാൾമാർക് ചെയ്തു വീണ്ടും വിപണികളിലെത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

6) ഹാൾമാർക് ചെയ്യാത്ത ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോഴോ മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴോ വില കുറയുമോ?

മാറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള അന്നത്തെ വിപണി വില ഉപയോക്താക്കൾക്കു ലഭിക്കും. പഴയ ആഭരണത്തിന്റെ കാരറ്റ് പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ജ്വല്ലറികൾ വില നിശ്ചിയിക്കുക. ഇതിനായി കാരറ്റ് അനലൈസർ സംവിധാനം ഭൂരിഭാഗം ജ്വല്ലറികൾക്കുമുണ്ട്. ഉപയോക്താവിനും ഇവ നേരിൽകണ്ടു ബോധ്യപ്പെടാം.

7) ഏതൊക്കെ കാരറ്റിലുള്ള സ്വർണമാണ് ഇനി വിൽപനയ്ക്കുണ്ടാവുക?

മൂന്നു കാരറ്റുകളിലുള്ള സ്വർണാഭരണം വിൽക്കാനുള്ള അനുമതിയാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ ജ്വല്ലറികൾക്കു നൽകുന്നത്. 14, 18, 22 കാരറ്റിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ജ്വല്ലറികൾക്കു വിൽക്കാനാകും. ഇതിൽ ഏതു കാരറ്റിൽ ആഭരണങ്ങൾ നിർമിച്ചാലും ഹാൾമാർക് ചെയ്യണം. 21 കാരറ്റ് സ്വർണം പുതിയ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ജ്വല്ലറികളിൽ വിൽക്കാനാകില്ല. അതേസമയം 21 കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളിൽനിന്ന് ജ്വല്ലറികൾക്കു വാങ്ങാം. പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണം 21 കാരറ്റ് പരിശുദ്ധിയിലുള്ളവയാണ്.

മുംബൈയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: REUTERS

8) ആഭരണങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമാണോ എന്ന് ഉപയോക്താവിന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുദ്രകൾ ഏതൊക്കെ?

ഹാൾമാർക് ചെയ്ത സ്വർണാഭരണത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ മുദ്രകൾ നോക്കി ഗുണമേന്മ തിരിച്ചറിയാം:

1. ഹാൾമാർക്കിങ് അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുദ്ര

2. ജ്വല്ലറിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ മുദ്ര

3. ബിഐഎസ് മുദ്ര

4. നിലവാരം കാരറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ഈ നാലു മുദ്രകളും ആഭരണത്തിലുണ്ടോയെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ പരിശോധിക്കണം.

9) ഹാൾമാർക്കിങ് ബാധകമല്ലാത്ത ആഭരണങ്ങളുണ്ടോ?

ഉണ്ട്. രണ്ടു ഗ്രാമിൽ താഴെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഹാൾമാർക്കിങ് ബാധകമല്ല.

10) കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജ്വല്ലറികൾക്കും ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസുണ്ടോ?

ഹാൾമാർക്കുള്ള ആഭരണങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തു മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. എങ്കിലും ആകെ ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസുള്ളത് 32% ജ്വല്ലറികൾക്കു മാത്രം. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ബിഐഎസ്) കൊച്ചി ഓഫിസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 3700 ജ്വല്ലറികളാണ് ഇതുവരെ ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആകെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ജ്വല്ലറികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്.

11) രാജ്യത്ത് ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര ജ്വല്ലറികൾ?

രാജ്യത്താകെ 34,647 ജ്വല്ലറികൾ മാത്രമാണു ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 ലക്ഷത്തോളം വ്യാപാരികളാണ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ജൂൺ 16നു മുൻപ് ലൈസൻസ് നേടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ 5 ലക്ഷം ജ്വല്ലറികൾക്കും പൂട്ടുവീഴും.

12) ഹാൾമാർക് മുദ്രയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ലൈസൻസില്ലാത്ത ജ്വല്ലറികൾക്കു വിൽക്കാനാകുമോ?

നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തു വിൽക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളിൽ (2ഗ്രാമിനു മുകളിലുള്ളവ) ഏതാണ്ട് 100 ശതമാനവും ഗുണമേന്മാ മുദ്ര പതിച്ചവയാണ്. 15 വർഷത്തിലേറെയായി കേരളത്തിൽ വിൽക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആഭരണങ്ങളും ഈ ഗുണമേൻമാ മുദ്രയുള്ളവയാണ്. വിവിധ ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളിൽനിന്നു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ലൈസൻസില്ലാത്ത ജ്വല്ലറികളും ആഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ജൂൺ 15നു ശേഷം സ്വന്തമായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ, ഹാൾമാർക്കുള്ള സ്വർണം വിൽക്കുന്നതും കുറ്റകരമാകും. കേരളത്തിൽ ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനെടുത്തിട്ടുള്ളവരായി ഏകദേശം 7000 ജ്വല്ലറികളുണ്ട്. ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനില്ലാത്ത അയ്യായിരത്തോളം ജ്വല്ലറികളുമുണ്ട്. നാലായിരത്തോളം സ്വർണാഭരണ നിർമാണ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതിലും സ്വർണ വിൽപനയുണ്ട്. സ്വർണ വിൽപനയുള്ള നിർമാണ യൂണിറ്റിന് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്.

13) ഹാൾമാർക്കിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ പദ്ധതികളുണ്ടോ?

20 വർഷമായി സർക്കാർ തലത്തിൽ ക്യാംപെയ്നുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേഡ്സും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ കച്ചവടക്കാർക്കായി നടത്തുന്നുണ്ട്.

14) ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ഓഫിസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സേവനം പൂർണമായും ഓൺലൈനാണ്. www.manakonline.in എന്ന പോർട്ടലിലൂടെ ഫീസ് അടച്ച്, ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ലൈസൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ലൈസൻസ് നേടാനാവുമെന്ന് ബിഐഎസ് കേരള മേധാവി പി. രാജീവ് പറയുന്നു.

15) രാജ്യത്ത് എത്ര ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളുണ്ട്?

രാജ്യത്താകെ 980 ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളാണുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ബിഐഎസ് അംഗീകാരമുള്ള 73 സെന്ററുകളുണ്ട്. ഹാൾമാർക്കിങ് ലൈസൻസുള്ള ജ്വല്ലറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

16) രാജ്യത്ത് ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ?

ഒരു ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്റർ പോലുമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്. അരുണാചൽപ്രദേശ്, ലഡാക്ക്, മണിപ്പുർ, നാഗാലാൻഡ്, മിസോറാം, സിക്കിം, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളില്ല. രാജ്യത്തെ 733 ജില്ലകളിൽ 245 ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാങ്കേതിക, യന്ത്ര സജ്ജീകരണങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദഗ്ധർ എന്നിവർ ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററുകളിൽ ആവശ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഹാൾമാർക്കിങ് സെന്ററില്ല.

17) ജ്വല്ലറികൾ പുതിയ മാറ്റത്തിനു സജ്ജമാണോ?

ഇനിയും ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ളതായി ഒട്ടേറെ ജ്വല്ലറികളുണ്ട്. ഹാൾമാർക്കിങ് നിയമം നടപ്പാക്കാനുള്ള സമയപരിധി 2022 ജൂൺ വരെ നീട്ടണമെന്നാണ് സ്വർണവ്യാപാര രംഗത്തെ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. നോട്ടു നിരോധനം, ജിഎസ്ടി എന്നിവ പോലെ ഹാൾമാർക്കിങ് ധൃതി പിടിച്ചു നടപ്പാക്കിയാൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ 10% സംഭാവന ചെയ്യുന്നതു സ്വർണവ്യാപാര മേഖലയാണ്.

രാജ്യത്താകെ ഏകദേശം 6 ലക്ഷം സ്വർണവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ 5 ലക്ഷത്തോളം ജ്വല്ലറികളും ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും സമയപരിധി നീട്ടണമെന്നും ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ

എസ്. അബ്ദുൽ നാസർ പറയുന്നു.

