കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ വൈദ്യപരിശോധന: ഡിഎച്ച്എസ് ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ വൈദ്യപരിശോധന സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ ഡയറക്ടർ (ഡിഎച്ച്എസ്) പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു. പൊലീസ്–ജയിൽ വകുപ്പുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണു നടപടി. മിക്ക സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരിശോധന നടത്താതെയാണു പ്രതികളെ പൊലീസ് ജയിലിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത്.

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടില്ലാതെ പ്രതികളെ ജയിലിൽ എത്തിക്കുന്നതു വലിയ രീതിയിൽ അസൗകര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ജയിൽ അധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജയിൽ ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിങ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾക്കു തകരാറുണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്താനാണു ഡിഎച്ച്എസ് പരിശോധനയ്ക്കു നിർദേശിച്ചത്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോൾ കിഡ്നി ടെസ്റ്റിനു പുറമെ, മസിലുകൾക്കു മുറിവോ ചതവോ സംഭവിച്ചോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനയും അണുബാധയുണ്ടോ എന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശോധനയും സ്കാനിങ്ങും നടത്തണമെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദേശം.



എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരും ഈ നിര്‍ദേശം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ.നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി.



English Summary: The order regarding the medical examination of the accused in custody has been frozen in Kerala