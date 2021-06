‘പണിയില്ല, കടം കയറി, റേഷനരി വാങ്ങാൻ പോലും പണമില്ല’; കോവിഡിലെ തീരാദുരിതം

കൊച്ചി ∙ ‘പണിയില്ല, കടം കയറിയിട്ട് പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അരി വാങ്ങാൻ പോലും പണമില്ല. പിന്നെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കിറ്റൊക്കെ തന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ജീവിച്ചു. റേഷനരി വാങ്ങാൻ പോയാൽ അതിനും നൂറിലേറെ രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടേ സാറെ?’– എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുമായി സ്വകാര്യ ട്രാവലർ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഉണ്ണിയുടേതാണു വാക്കുകൾ.

കോവിഡ് വന്നു സ്കൂളുകൾ പൂട്ടിയതിൽ പിന്നെ വരുമാനമില്ലാതെ കുടുംബം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ണി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിത്യച്ചെലവിനു വഴികണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ലോക്ഡൗൺ നീട്ടണോ എന്നു സർക്കാർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണീർ കാണാതെ തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്ന് ഉണ്ണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നു.

കോവിഡ് വന്നതോടെ പണി നഷ്ടമായി വരുമാനമില്ലാതായവരിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികളെ എത്തിക്കുന്നതിനു സ്വകാര്യ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളും ഡ്രൈവർമാരും. കൂലിപ്പണിക്കാരും ചെറുകിട ബിസിനസുകാരും ടാക്സി സർവീസുകുകളും എല്ലാം ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. സ്കൂൾ അടച്ചതോടെ നിർത്തിയിട്ട ട്രാവലറുകളും മറ്റു ചെറു വാഹനങ്ങളും തുരുമ്പെടുത്തു.

ഒരു ട്രാവലർ നിരത്തിലിറക്കാൻ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം. ബാറ്ററി വാങ്ങിയിടാൻ 8000 രൂപ വേണം. ഒരു ഉപയോഗവുമില്ലാതെ അനക്കിയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും പണം കൊടുത്തു ബാറ്ററി വാങ്ങണോ അതോ വീട്ടിൽ അരിവാങ്ങാൻ വഴി കണ്ടെത്തണോ എന്നറിയാതെ വലയുകയാണ് ഇവർ. സാധാരണ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് എന്നു വരുമെന്ന് അറിയാത്തതിന്റെ ആശങ്കയിലും സങ്കടവും വേറെ. സർക്കാർ കിറ്റു കൊടുത്തതു കൊണ്ടും റേഷൻ അരി നൽകുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രം ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നവരാണ് ഇവരിലേറെയും.

പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല..

‘ഈ കാലമത്രയും ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നു പറയാനാവില്ല. മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ. കറന്റ് ബിൽ പോലും അടയ്ക്കാൻ കാശില്ല. നാലു മാസത്തെ അടയ്ക്കാനുണ്ട്. വീടിനു ചുറ്റും കുറച്ച് പച്ചക്കറിയുണ്ടാക്കിയതു കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കറിവയ്ക്കാൻ കിട്ടും. ഒരുവിധം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അരി തീർന്നു. വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല.

വീടിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. ലോൺ മുടങ്ങിയതു കൊണ്ട് എന്താകുമെന്നറിയില്ല. വണ്ടിയിറക്കാൻ 2–2.5 ലക്ഷം രൂപ വേണം. 100 രൂപ കയ്യിലെടുക്കാനില്ലാത്ത ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ എടുക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ട് പേട‌ിയാകുന്നു. ഇത്രയും കാലം കൂലിപ്പണിക്കു പോയിരുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിൽ പകുതി സർക്കാരിനു നികുതിയായി കൊടുക്കണം.

വണ്ടിയുടെ പണിക്കും അല്ലാതെയും വേറെയും പണം വേണം. പണി ചെയ്യുമ്പോഴും ചെലവു നടന്നു പോകും എന്നല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. സമ്പാദ്യം ഒന്നും വേണ്ട, ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയാൽ മതിയെന്നു കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരുന്നത് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈർമാരിൽ ഒന്നുരണ്ടു പേർ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തി. പലരു‌ടെയും വാഹനം തുരുമ്പിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വഴിയും മുടങ്ങി’ - ഉണ്ണിയുടെ വാക്കുകൾ ഇടറി.

ജീവിതം തകർന്നെന്ന് ബസ് ഉടമകളും ജീവനക്കാരും

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയുമെല്ലാം ജീവിതം തകർന്നു തരിപ്പണമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നു പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.ബി.സുനീർ പറയുന്നു. കോവിഡ് രണ്ടാം ഘട്ടം വന്നതോടെ ലോക്ഡൗൺ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കു പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ബസ് സർവീസ് നടത്താൻ അനുവദിച്ചാലും ഡീസലിന് 92 രൂപ ആയതിനാൽ മുഴുവൻ സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓടിയാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല.

മാത്രമല്ല, സ്വകാര്യ ബസിൽനിന്നു വിട്ടു പോയവർ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ രാനിടയില്ല. യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിയാണ് പോകുന്നത്. മൂന്നാം തരംഗം വരാനിരിക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരുമുണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സ്വകാര്യ ബസുകളെല്ലാം ഓടാതെ നശിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടം വാങ്ങിയാണ് പലരും ബസ് ഇറക്കിയത്. കടം വാങ്ങിച്ചു പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകൂ. കഴിഞ്ഞ തവണ ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബസ് ജീവനക്കാർക്കു പകുതി ബാറ്റയൊക്കെയാണു കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടു മാസമായപ്പോഴേയ്ക്ക് അവരും തകർന്നു. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മൂന്നിരട്ടി സ്വകാര്യ ബസുകളുണ്ട്. അതിൽനിന്നുള്ള വലിയ വരുമാനമാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിലേയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നത്.

മാർച്ച് 31 വരെ നികുതി ഒഴിവാക്കി തന്നിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമാണ് ഓടിയത്. എന്നിട്ടും പിന്നെയുള്ള നികുതി ഒഴിവാക്കി തരുന്നില്ല. സ്വകാര്യ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഡീസലിന് സബ്സിഡിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ തരണം, നികുതി ഒഴിവാക്കണം, ക്ഷേമനിധി അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. വാഹനങ്ങൾ സിഎൻജിയിലേയ്ക്കു മാറ്റാനെങ്കിലും സർക്കാർ സഹായമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നേരിടുന്നത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി

ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്നതെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.സേതുമാധവൻ പറയുന്നു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേരത്തേ മുതൽ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും വ്യാപാരികൾ കടയടച്ച് സമരം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ആലപ്പുഴയിൽ കട അടയ്ക്കാതെ സമരം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിലും സമരമുണ്ട്. കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണമായും അഞ്ചു ദിവസമെങ്കിലും തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരവുമായി പോകാനാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം. ലോക്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം വന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക?

ലോക്ഡൗൺ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് കേരള ടോറസ് ടിപ്പർ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺസൺ പടമാടൻ ചോദിക്കുന്നു. കൂലിപ്പണിക്കാരും ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നവരും തുടങ്ങി സാധാരണക്കാർ എല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഗതാഗതം എങ്ങനെയാണു മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നറിയില്ല. ഡീസലിനു വില കുറയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടാകണം. ഡീസൽ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ കേരളം രക്ഷപ്പെടൂ.

2021ൽ ഇനി ബസുകൾ റോഡിലിറങ്ങുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇറങ്ങിയാലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നും കരുതാനാവില്ല. സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സർക്കാർ നികുതി ഇളവു നൽകണം. ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്കെങ്കിലും നികുതി ഒഴിവാക്കണം. ചരക്കു വാഹനങ്ങൾക്കും ഡീസൽ സബ്സിഡി നൽകണം. മോട്ടർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കണം. ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കെങ്കിലും മോട്ടർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിഴയിടൽ ഒഴിവാക്കിയാലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

