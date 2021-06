ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഞ്ചിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ജില്ലയിലെ മദ്യമാഫിയകളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സുലഭ് ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് ഇവരിൽനിന്ന് ഭീഷണിയുയർന്നിരുന്നു. ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നതായി കാണിച്ച് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം കത്തയച്ചിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ ജോലിക്കുശേഷം ബൈക്കിൽ മടങ്ങുന്നതിനിടെ പതിനൊന്നു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത്. ഇഷ്ടികച്ചൂളയ്ക്കു സമീപത്തുവച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ഇഷ്ടികച്ചൂളയിലെ ജീവനക്കാർ സുലഭിനെ കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുരേന്ദ്ര ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ മദ്യമാഫിയയുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനു പിറ്റേ ദിവസമാണ് സുലഭിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്.

സുലഭ് തനിച്ചായിരുന്നു ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും രോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാൻഡ് പമ്പിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മറ്റ് സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ സുലഭിന്റെ മുഖത്ത് പരുക്കുകൾ ഉള്ളതായും വസ്ത്രം നീക്കം ചെയ്തതായും കാണാം. ഷർട്ടും പാന്റ്സും ഏകദേശം മുഴുവനായും ഊരിമാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു.

സുലഭിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 9ന് മദ്യമാഫിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്ത വാർത്താ പോർട്ടലിൽ വന്നിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ ഭീഷണികൾ തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ആരൊക്കെയോ പിന്തുടരുന്നതായി തോന്നാറുണ്ട്. തനിക്ക് വിവരം തന്നവർ തന്റെ റിപ്പോർട്ടിനാൽ മദ്യമാഫിയ അസംതൃപ്തരാണെന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസിൽ നൽകിയ കത്തിൽ സുലഭ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

