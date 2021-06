ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശവും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനവും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഭിന്നതകളെ അടിച്ചമര്‍ത്താനുള്ള ആകുലതയില്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മനസില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശവും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനവും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍വരമ്പ് മാഞ്ഞു പോകുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ സിദ്ധാര്‍ഥ് മൃദുലും അരുപ് ജയ്‌റാം ഭംഭാനിയും പറഞ്ഞു. ഈ മനോനില തുടര്‍ന്നാല്‍ അത് ജനാധിപത്യത്തിന് ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



2020 മേയില്‍ അറസ്റ്റിലായ വനിതാ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരായ നടാഷ നര്‍വാള്‍, ദേവാംഗന കലിത, ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാര്‍ഥി ആസിഫ് ഇക്ബാല്‍ തന്‍ഹ എന്നിവര്‍ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജഫ്രാബാദില്‍ നടന്ന കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടാഷയെയും ദേവാംഗനയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൊലീസ് ഹാജരാക്കിയ വിഡിയോകളില്‍ തെളിവില്ലാതിരുന്നതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇവരെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച പിതാവിന് അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യാനായി നടാഷയ്ക്ക് മൂന്നാഴ്ച ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ദേവാംഗനയ്ക്ക് ജനുവരിയില്‍ ഡല്‍ഹി സെഷന്‍സ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിയാണ് ഇന്ന് ൈഹക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ജാമിയ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ആസിഫ് ഇക്ബാല്‍ തന്‍ഹയ്ക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ ഈ മാസം ആദ്യം ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന കലാപത്തില്‍ 50 പേര്‍ മരിക്കുകയും 200 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Delhi High Court granted bail to three activists arrested connection with Delhi riots