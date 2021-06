കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭീഷണി ഫലിച്ചു; ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിച്ച് ട്വിറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടക്കാല ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിച്ചെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉടനെ മന്ത്രാലയവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമെന്നും സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനിയായ ട്വിറ്റർ അറിയിച്ചു. ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടം വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്നു ട്വിറ്ററിനു കേന്ദ്രസർക്കാർ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു.

നിയമ സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള ഏകോപനത്തിനു നോഡൽ ഓഫിസറെയും പരാതി പരിഹാരത്തിനായി റസിഡന്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫിസറെയും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി. സ്ഥിരം നിയമനം ഉടൻ നടത്തുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.



‌പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണെന്നും പുരോഗതി ഐടി മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്വിറ്റർ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഐടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തെ തുടർന്നു ട്വിറ്ററിനെതിെര കടുത്ത നിലപാടാണു കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത്. പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനുമേൽ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകുന്നതാണു പുതിയ നിയമം.

