തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു ലോക്‌ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു വന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍നിന്നും നാം പൂര്‍ണ മുക്തരല്ല. കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിലും ഡെല്‍റ്റാ വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണം കൊണ്ടു പെട്ടെന്ന് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന വിദഗ്ധാഭിപ്രായവുമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ജാഗ്രതയും കരുതലും കുറേ നാള്‍ കൂടി തുടരണം. നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു വന്നെങ്കിലും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം. പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവരും രോഗിയുമായി നേരിട്ടു സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവരും പുറത്തിറങ്ങരുത്. രോഗലക്ഷണമുള്ളവര്‍ നേരിട്ടോ ഇ–സഞ്ജീവനി വഴിയോ ചികിത്സ തേടണം. ഇവര്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുമാണ്.



പൊതു സ്ഥലത്തേക്കിറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ഡബിള്‍ മാസ്‌ക്, എന്‍ 95 മാസ്‌ക് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്വാറന്റീനിലും ഐസലേഷനിലും ഉള്ളവര്‍ അതു കൃത്യമായി പാലിക്കണം. പരമാവധി യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കണം. യാത്രയ്ക്കു മുൻപും ശേഷവും കൈകള്‍ സോപ്പിട്ടു കഴുകുകയോ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയോ വേണം. ശുചിയാക്കാതെ കൈകള്‍ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ സ്പര്‍ശിക്കരുത്.



പൊതുയിടങ്ങളില്‍ കഴിവതും 2 മീറ്റര്‍ അകലം പാലിക്കണം. വീട്ടിലെത്തിയ ഉടന്‍ കൈകള്‍ സോപ്പുപയോഗിച്ചു നന്നായി കഴുകണം. വസ്ത്രം സോപ്പ് വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്തു വച്ചശേഷം കഴുകണം. സോപ്പുപയോഗിച്ച് കുളിച്ച ശേഷമേ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാവൂ. അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാല്‍ ഓഫിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോള്‍ വാതിലുകളും ജനാലകളും തുറന്നിടണം. സാധ്യമാകുന്നിടത്തൊക്കെ എസി ഒഴിവാക്കണം.



സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എല്ലാവരും കൂടി മാസ്‌ക് അഴിച്ചുവച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും രോഗബാധയുണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പകരും. ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഓഫിസുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ദിശ 104, 1056 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



