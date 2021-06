കോവിഡ്: ഈ വർഷത്തെ എല്ലാ ഹജ് അപേക്ഷകളും റദ്ദാക്കിയെന്ന് ഹജ് കമ്മിറ്റി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹജ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഈ വർഷത്തെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും റദ്ദാക്കിയതായി ഹജ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇക്കൊല്ലവും സ്വദേശികൾക്കും രാജ്യത്തു താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കും മാത്രമായി ഹജ് പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നു സൗദി അറിയിച്ചിരുന്നു.

സൗദിയുടെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്നു ഹജ് 2021ന്റെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും റദ്ദാക്കുകയാണെന്നു ഹജ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ മക്സൂദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഒപ്പിട്ട സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിനു പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയാണു കഴിഞ്ഞവർഷവും ഹജ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ജൂലൈ പകുതിയോടെ നടക്കുന്ന തീർഥാടനത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് 60,000 പേർക്കാണ് ഇക്കുറി അനുമതി.



അംഗീകാരമുള്ള കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുത്ത, 18നും 65നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാവുക. വിട്ടുമാറാത്ത മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അനുവാദമില്ല. 2 ഡോസ് വാക്സീനും എടുത്തവർ, ഒന്നാം ഡോസെടുത്ത് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞവർ, കോവിഡ് മുക്തരായശേഷം വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയവർ എന്നിവർക്കാണ് അവസരം. കോവിഡിനു മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 25 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് എത്തിയിരുന്നത്.



English Summary: Hajj 2021: All Applications Cancelled Says, Hajj Committee Of India