പെൺമക്കളെയും അമ്മയെയും കഴുത്തു മുറിച്ചു കൊന്നു; യുവതിയുടെ ജീവപര്യന്തം റദ്ദാക്കി

കൊച്ചി∙ തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും അമ്മയെയും കഴുത്തു മുറിച്ചു കൊല ചെയ്തെന്ന കേസിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ച സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. സംഭവത്തിനുശേഷം യുവതിയുടെ മാനസികാരോഗ്യ നില പരിശോധിച്ചില്ലെന്നു വിലയിരുത്തിയാണു യുവതിയെ വിട്ടയച്ചത്. ഇവരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.

2008 ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മാതാവിനെയും ആറും എട്ടും വയസ്സുള്ള പെൺമക്കളെയും വധിച്ച ശേഷം കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ജീവനൊടുക്കാനും യുവതി ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്.



വിചാരണ വേളയിൽ യുവതി കുറ്റം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ താൻ മാനസിക ദൗർബല്യമുള്ള ആളായിരുന്നെന്നും മറ്റാരോ വീട്ടിൽ കയറി തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്ക് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനാവില്ല എന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. ഇൗ വാദം തള്ളിയ കൊല്ലം സെഷൻസ് കോടതി 2013 നവംബർ 28ന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത്.



മാനസിക ദൗർബല്യത്തിനു ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിനു തെളിവുണ്ടായിട്ടും മാനസിക നിലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നു യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. യുവതി മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



യുവതിയുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ചു സഹോദരനും മൊഴി നൽകി. ചികിത്സിച്ച ‍ഡോക്ടർ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നു. വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപും അവർ ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയായിരുന്നു എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



English Summary: HC quashed punishment of woman who killed daughters and mother