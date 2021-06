കോവിഡിനെതിരെ കേരളത്തിന്റെ പടയോട്ടം; ഇതാ മുൻനിര പോരാളികളുടെ ‘വാർ റൂം’

തിരുവനന്തപുരം/ കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുവേണ്ടി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ‘യുദ്ധമുറി’ 500 ദിവസവും പിന്നിട്ടു മുന്നോട്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതു തൃശൂരിലായിരുന്നു, 2020 ജനുവരി 30ന്. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ലോകമാകെ വീശിയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കോവിഡ് കേരളത്തിൽ ഉടനെന്നും എത്തില്ലെന്നായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എങ്കിലും നിപ്പ ദുരന്തത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാത്തുനിൽക്കാൻ കേരളം തയാറായിരുന്നില്ല. ജനുവരി 24നു കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ആരംഭിച്ച കൺട്രോൾ റൂം ക്രമേണ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ വാർ റൂമായി മാറുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലും ഏതാനും ഡോക്ടർമാരും മറ്റു ജീവനക്കാരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഇടവേളകളില്ലാത്ത യുദ്ധമുറി

അന്ന് മുൻ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ യുദ്ധമുറിയിൽ എത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ ഭീഷണി കാര്യമായി വരാതിരുന്നതിനാൽ ചർച്ചകൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികൾ മുതൽ എല്ലാ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളെയും യുദ്ധമുറിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ജോലികൾ അതിവേഗം മുന്നേറി. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറോളം ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരാണ് ഒരു ഇടവേളയുമില്ലാതെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.



കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോവിഡ് വാർ റൂം∙ ചിത്രം: ഇ.വി. ശ്രീകുമാർ

ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് കോവിഡിനെതിരായ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും പ്രതിരോധ പദ്ധതികളും ആവിഷ്‌കരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നു വന്നവരുടെ വിവരശേഖരണം, പോസിറ്റീവ് രോഗികളുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൽ, വൈദ്യ സഹായം, വീടുകളിലെ നിരീക്ഷണം, മരുന്നുകളുടേയും പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും ലഭ്യത, രോഗ നിരീക്ഷണം, ബോധവൽക്കരണം, പരിശോധനകൾ, വാക്‌സിനേഷൻ തുടങ്ങി കോവിഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടേയും ഏകോപനവും ഇവിടത്തെ കൺട്രോൾ റൂമിലാണു നടക്കുന്നത്.



കമ്മിറ്റികൾ 18



സർവൈലൻസ് ടീം, കോൾ സെന്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് ടീം, ട്രെയിനിങ് ആന്റ് അവയർനസ് ജനറേഷൻ, മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ടീം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സാംപിൾ ട്രാക്കിങ് ടീം, മീഡിയ സർവൈലൻസ് ടീം, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ടീം, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സർവയലൻസ് ടീം തുടങ്ങിയ 18 വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റികളാണ് കൺട്രോൾ റൂമിലുള്ളത്. ഇതേ മാതൃകയിൽ 14 ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗവും ഒരു നോഡൽ ഓഫിസറുടെയും റിപ്പോർട്ടിങ് ഓഫിസറുടെയും മറ്റ് സഹായികളുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണു പ്രവർത്തനം. ഓരോ ദിവസവും ഈ 18 കമ്മിറ്റികളും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്താണു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ മന്ത്രി, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം സ്‌റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരുടെയാരുടെയെങ്കിലും നേതൃത്വത്തിലാണ് അവലോകന യോഗം നടത്തുന്നത്.



എല്ലാദിവസവും വിലയിരുത്തൽ



എല്ലാ ദിവസവും തലേ ദിവസത്തെ കേസുകളും പ്രശ്‌നങ്ങളും വിലയിരുത്തും. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമുകളുമായും എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ചകൾ നടത്തും. സർക്കാർ തലത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ഉത്തരവുകളും ജില്ലകളിൽ അറിയിക്കുകയും വേണ്ട മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളുമായും വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധർ വിഷയാവതരണവും നടത്തും.



ഈ കൺട്രോൾ റൂമിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കോവിഡ് കോൾ സെന്ററുമുണ്ട്. കോൾസെന്ററിൽ വരുന്ന കോളുകൾക്ക് സംശയ ദൂരീകരണം നടത്തുകയും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നടപടികൾക്കായി ജില്ലകളിലേക്കും വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്യും.

കൊച്ചിയുടെ യുദ്ധക്കഥ



സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ജില്ലയായ എറണാകുളത്താണു ഏറ്റവും അത്യാധുനിക കോവിഡ് വാർ റൂമുള്ളത്. സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററാണ് (ഐസി 4) താൽക്കാലികമായി കോവിഡ് വാർ റൂമാക്കി മാറ്റിയത്. കൂറ്റൻ സ്ക്രീനിലെ ഡാഷ് ബോർഡുകളിൽ തത്സമയ സ്റ്റാറ്റസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മറ്റു ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് ജാഗ്രത പോർട്ടൽ വഴിയാണു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിൽ എറണാകുളത്തു വ്യത്യസ്തമാണ്.



ഒരു സംഘം ഐടി പ്രഫഷനലുകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയ കൊറോണ സേഫ് നെറ്റ്‌വർക് എന്ന ഓപ്പൺസോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലാണു ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഏകോപനം. ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വാർ റൂം കൈകാര്യം ചെയ്തത് നാലര ലക്ഷത്തോളം ഫോൺ കോളുകൾ, രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് ബാധിതരെ, ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് എഴുപതിനായിരത്തോളം പേരെ; രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് എല്ലാ അതിർത്തികളും ലംഘിച്ചു ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ല പിടിച്ചുനിന്നത് കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ കരുത്തിലാണ്. ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാർ രാപ്പകലില്ലാതെ പണിയെടുത്തതിന്റെ മികവ്.



യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു; വാർ റൂമും

2020 മാർച്ച് 9നാണു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മാർച്ചിൽതന്നെ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വാർ റൂമും തുറന്നു. അന്ന് അതിനു വാർ റൂം എന്ന പേരൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ് ‌ലൈനായിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള യഥാർഥ യുദ്ധം അപ്പോഴും തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കലൂരിലെ ഐഎംഎ ഹൗസിലാണ് അന്ന് ഈ ഹെൽപ്‌ലൈൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കലക്ടറേറ്റിലെ കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ അനക്‌സായാണ് ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നു കോവിഡ് വാർ റൂമിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള വലിയ സ്ക്രീനുകളൊന്നും അന്നില്ല. 8 എൽഇഡി ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകൾ വഴിയാണ് അന്ന് ഡാഷ് ബോർഡ് സജ്ജമാക്കിയിരുന്നത്.



കലൂർ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോവിഡ് വാർ റൂം∙ ചിത്രം: ഇ.വി. ശ്രീകുമാർ

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ക്വാറന്റീൻ



വിമാനത്താവളം, തുറമുഖം എന്നിവ വഴി സംസ്ഥാനത്തേക്കു വരുന്നവരുടെ ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വാർ റൂമിന്റെ ലക്ഷ്യം. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുക, പരിശോധന നടത്തുക, കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമായിരുന്നു ഊന്നൽ. എന്നാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുമെന്നും ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതു താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ‘ലോഡ് ബാലൻസിങ്’ ആവശ്യമായി വരുമെന്നും അന്നേ കണക്കു കൂട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് പ്രതിദിനം കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ, കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർന്നു. അപ്പോഴേക്കും ക്വാറന്റീനിൽനിന്ന് ആശുപത്രി ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലേക്കും ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങിലേക്കും കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ ഊന്നൽ മാറി. അപ്പോഴാണ് അതൊരു യുദ്ധമുറിക്കു സമാനമായ രീതിയിലേക്കു മാറുന്നതും.



ലോഡ് ബാലൻസിങ്



കോവിഡിനു മുന്നിൽ ലോകം പ്രധാനമായും പരാജയപ്പെട്ടത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കു താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കവിഞ്ഞൊഴുകിയതു കൊണ്ടാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. ആ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ‌ മാത്രമേ നമുക്കു കോവിഡിനെ നേരിടാനാകൂ. അവിടെയാണു ‘ലോഡ് ബാലൻസിങ്’ പ്രസക്തമാകുന്നത്.



കോവിഡ് ബാധിതരായ എല്ലാവർക്കും ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. ആർക്കാണ് യഥാർഥത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളതെന്നു കണ്ടെത്തി അത് ഉറപ്പാക്കുക. അല്ലാത്തവർ വീടുകളിലോ, പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ കഴിയുക. ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലാത്തവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാൽ യഥാർഥത്തിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളുടെ അവസരമാണു നഷ്ടമാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം വഴി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കു മേലുള്ള സമ്മർദം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണു ‘ലോഡ് ബാലൻസിങ്’ എന്നതു കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.



ട്രയാജിങ് ടെക്നിക്



ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങിനു വേണ്ടി ട്രയാജിങ് ടെക്നിക്കാണു പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നവർ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കു വിളിക്കുന്നു. കൺട്രോൾ റൂമിൽ ആദ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ശേഷം അവരുടെ നമ്പറുകൾ വാർ റൂമിലേക്കു കൈമാറുന്നു. വാർ റൂമിലെ ടെലി മെഡിസിൻ ടീം അവരെ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെടുന്നു. പനിയോ, ചുമയോ വന്നാൽ അടുത്തുള്ള അവർ ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് സമീപത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ്. പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആദ്യ ഘട്ട പരിശോധന നടക്കും. കോവിഡാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വീട്ടിൽ കഴിയാവുന്നവർ അങ്ങനെ, കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (എഫ്എൽടിസികൾ) പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടവരെ അവിടേക്ക് അയയ്ക്കും.



കൊച്ചിയിലെ കോവിഡ് കണ്‍ട്രോൾ റൂം.

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ താലൂക്ക്‌തല കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് അറിയിക്കും. അവരുടെ കീഴിൽ എഫ്എൽടിസികളും സെക്കൻഡറി കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് (എസ്എൽടിസി). പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽനിന്നു റഫർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളെ താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. അവിടെനിന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കേസുകൾ മാത്രമാണു ജില്ലാ തലത്തിലേക്കു വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയും.



പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം ശക്തമാണെങ്കിലും സർക്കാർ തലത്തിൽ മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ചു മൂന്നാംതല വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ (ടേർഷ്യറി സെന്റർ) കുറവായ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് വികസിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ. എല്ലാ ആശുപത്രികളും കോവിഡിനു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചാൽ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മൂന്നാം തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കാൻ ട്രയാജിങ് ടെക്നിക്കിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാം തലത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നപ്പോൾ 70% പേരെയും കൈകാര്യം ചെയ്തതു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളാണ്.



യുദ്ധം നടന്ന മേയ് മാസം



2021 മേയ് മാസത്തിലാണ് കോവിഡ് വാർ റൂം യഥാർഥത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം കണ്ടത്. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ വർധിച്ചു വരുന്നു. ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ, ഓക്സിജൻ സഹായം ആവശ്യമുള്ള കോവിഡ് ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു. കോവി‍ഡ് മുന്നണി പോരാളികൾ യഥാർഥ പരീക്ഷണം നേരിട്ടത് അപ്പോഴാണെന്ന് കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ ചുമതലക്കാരിൽ ഒരാളായ ഐഎംഎ കൊച്ചി സെക്രട്ടറി ഡോ. അതുൽ ജോസഫ് മാനുവൽ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരും രാപ്പകലില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് അന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ചത്.



തിരുവനന്തപുരത്തെ കോവിഡ് കണ്‍ട്രോൾ റൂം. ചേതൻ കുമാർ മീണ ഐഎഎസ് പങ്കുവച്ച ചിത്രം.

‌‌‌‌ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വാർ റൂമിനു വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 1. ടെലി മെഡിസിൻ, 2. ഡേറ്റാ എൻട്രി ടീം, 3. ഷിഫ്റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂം, 4. ഓക്സിജൻ വാർ റൂം.

∙ ടെലി മെഡിസിൻ: ഡോക്ടർമാർ, മോഡറേറ്റർമാർ, വൊളന്റിയർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണു ടെലി മെഡിസിൻ ടീമിലുള്ളത്. ഡിഎംഒ ഓഫിസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന കോളുകളിൽ വൈദ്യ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ നമ്പറുകൾ വാർ റൂമിലെ ടെലി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിനു കൈമാറും. വാർ റൂമിലെ ടെലി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ നേരിട്ടു വിളിക്കില്ല. പകരം ആവശ്യമുള്ളവരെ അങ്ങോട്ടു വിളിക്കും. ടെലി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ രോഗികളുമായി ഫോൺ വഴിയോ, വിഡിയോ കോളിലൂടെയോ സംസാരിക്കും. മരുന്നുകൾ നിർദേശിക്കും. ഈ മരുന്നുകൾ വൊളന്റിയർമാർ വഴി അവരുടെ വീടുകളിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വീടുകളിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും കേസുകൾ. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂമിനു കൈമാറും.

∙ ഷിഫ്റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂം: രോഗികളെ വീടുകളിൽനിന്നോ, കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നോ ആശുപത്രികളിലേക്കോ, ഓക്സിജൻ കിടക്കകളിലേക്കോ മാറ്റുന്നത് ഷിഫ്റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂം വഴിയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഒരാളിന്റെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ (രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്) കുറയുന്നതായി ടെലി മെഡിസിൻ വിഭാഗം കണ്ടെത്തുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ആ രോഗിയെ ഓക്സിജൻ കിടക്കയിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള നിർദേശം ഷിഫ്റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂമിനു നൽകുന്നു. ഷിഫ്റ്റിങ് കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഡോക്ടർ ഒന്നു കൂടി വിളിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നു. തുടർന്ന് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴി തന്നെ ഷിഫ്റ്റിങ് റിക്വസ്റ്റ് നൽകുന്നു.

രോഗി കഴിയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒഴിവുള്ള ഓക്സിജൻ കിടക്ക ഏത് ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളതെന്നു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തി അവിടേക്കു മാറ്റാനുള്ള നിർദേശം നൽകുന്നു. ജിപിഎസ് സഹായത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആംബുലൻസിനെ കണ്ടെത്തി രോഗിയെ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കു മാറ്റണമെന്നുള്ള വിവരം നൽകുന്നു. രോഗിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇതിനകം തന്നെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴി ലഭിച്ചിരിക്കും. രോഗിയുടെ അതുവരെയുള്ള മെഡിക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആശുപത്രിക്കു ലഭിക്കുന്നതോടെ ചികിത്സ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും.

ആശുപത്രിയിലെ കിടത്തി ചികിത്സ, ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള രോഗികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത്തരത്തിലാണു പ്രവർത്തനം. അനാവശ്യമായി ഒരു രോഗിയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർക്കു സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ദൗത്യമാണു വാർ റൂമിനുള്ളത്. പരിമിതമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ യുക്തി പൂർവം വിനിയോഗിക്കുകയെന്ന രീതിയാണു വാർ റൂം അവലംബിച്ചത്.



∙ ഓക്സിജൻ വാർ റൂം: കോവിഡ് ഒന്നാം തരംഗത്തെ ജില്ല നേരിടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ വാർ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമാകുകയും ഓക്സിജൻ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഏറുകയും ചെയ്തതോടെയാണു കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ ഭാഗമായി ഓക്സിജൻ വാർ റൂം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഓരോ ആശുപത്രിയിലെയും ഓക്സിജൻ ലഭ്യത തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വാർ റൂമിന്റെ ദൗത്യം. ലഭ്യത കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് എത്തിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. യുക്തിപൂർവമുളള ഓക്സിജൻ വിനിയോഗമാണു വാർ റൂമിന്റെയും ലക്ഷ്യം.



∙ ഡേറ്റ എൻട്രി ടീം: വാർ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഡേറ്റയാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരുടെ ഡേറ്റ, രോഗം തീവ്രമായവരുടെ ഡേറ്റ, ആശുപത്രികൾ, ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ, ഓക്സിജൻ കിടക്കകൾ, ലഭ്യമായ മറ്റു കിടക്കകൾ, ആംബുലൻസുകൾ, ഡോക്ടർമാർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റയുടെ ഏകോപനമാണ് കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളിലൊന്ന്. മൂന്നു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നൂറോളം വരുന്ന വൊളന്റിയർ സംഘമാണ് ഡേറ്റാ എൻട്രി നിർവഹിച്ചത്. എംഎസ്ഡബ്ല്യു, എംസിഎ ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സന്നദ്ധ സേവനമായാണ് ഇവർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇവരെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി ഉൾപ്പെടെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടാണു ഡേറ്റയിലെ കൃത്യത സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

ജില്ലയിലെ കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിലൊന്ന്. എറണാകുളം സബ്‌കല‌ക്‌ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ് പങ്കുവച്ച ചിത്രം.

കോവിഡ് വാർ റൂമായി മാറിയ ഐസി 4



ഭാവിയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ നാഡീ സ്പന്ദനമായി മാറുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ അഥവാ ഐസി4 ആണ് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ വാർ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കരുത്തായത്. നഗരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഏക വിവര സ്രോതസ്സ്, നഗരത്തിലെ വിവിധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനുമുള്ള കേന്ദ്രം, ക്രമസമാധാനപാലനം, അടിയന്തര, ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം എന്നീ നിലകളിലാണു ഐസി 4 ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകുക.



സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നതിനാൽ ഐസി4 ഇപ്പോൾ പൂർണ തോതിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലാണു കോവിഡ് വാർ റൂം പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി ഐസി4ലെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന നിർദേശം സ്മാർട് സിറ്റി പദ്ധതികളുടെ ചുമതലക്കാരായ കൊച്ചിൻ സ്മാർട് മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് (സിഎസ്എംഎൽ) ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനു മുന്നിൽ വച്ചത്.കൂറ്റൻ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകൾ ലഭിച്ചതായിരുന്നില്ല യഥാർഥ നേട്ടം. ഇരട്ട സ്ക്രീനുകളുള്ള കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനമാണ് ഐസി4ലേത്. കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഡേറ്റാ മാനേജ്മെന്റ് നിർവഹിക്കാൻ ഇതു സഹായിച്ചു. വാർ റൂമിൽ കൂടുതൽ പേരെ ഒരേ സമയം ഉൾക്കൊള്ളാനായി; ആശയ വിനിമയവും എളുപ്പമായി. ഐസി4ന്റെ ജീവനക്കാരും കോവിഡ് വാർ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.



With Inputs From Manoj Kadambadu/Thiruvananthapuram

English Summary: How Kerala's Covid19 War Room Helps to Find Hospital Beds, Oxygen Supply etc