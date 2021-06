അണുബോംബ് പതിക്കും പോലെ ആ ദുരന്തം; ചമോലിയിൽ ഇടിഞ്ഞത് കൂറ്റൻ മഞ്ഞുമല

ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ച അണുബോംബ് 15 എണ്ണം ഒരുമിച്ചു പൊട്ടിയാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? അത്രയേറെ ഊർജമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയ മഞ്ഞുമലയും പാറക്കൂട്ടവും ഭൂമിയിലേക്കു പതിച്ചപ്പോൾ പ്രവഹിച്ചത്! നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതു പോലെ മേഘവിസ്ഫോടനമോ, പർവതത്തിനു മുകളിലെ തടാകം ഇടിഞ്ഞു വീണതോ ആയിരുന്നില്ല ഫെബ്രുവരി ഏഴിലെ ചമോലി ദുരന്തത്തിനു കാരണമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കൂറ്റൻ മഞ്ഞുപാളിയും പാറകളും ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒഴുകിയെത്തിയതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണമെന്ന് ലോകത്തെ 53 ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം കണ്ടെത്തിയതു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെയും സീസ്മിക് റെക്കോർഡുകളുടെയും ദുരന്തം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തെ ഫീൽഡ് റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കണ്ടെത്തലെന്നു സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കനേഡിയൻ ജിയോമോർഫോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഡാൻ ഷുഗർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു



ദുരന്തത്തിൽ ഇരുനൂറോളം പേരാണ് മരിച്ചത്. രണ്ടു ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളും തകർന്നു. കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. ആരംഭത്തിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഗ്ലേസിയർ ലേക്ക് ഔട്ട്‌ബഴ്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് അഥവാ മഞ്ഞുമലകളിലെ തടാകം അണ പൊട്ടുന്നതുപോലെ തകർന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയത് ആയിരുന്നു അപകട കാരണം എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 6063 മീറ്റർ ഉയരെ, റോണ്ടി കുന്നിൽനിന്ന് മഞ്ഞുപാളിയും പാറയും ഇടിഞ്ഞുവീണതാണ് ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഫെബ്രുവരി ആറിനും ഏഴിനും എടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് മഞ്ഞുപാളി ഇടിഞ്ഞതാണ് അപകടകാരണമെന്നു സംഘം കണ്ടെത്തിയത്.



ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞുപാളികൾ അടർന്നുവീഴുന്നത് അപൂർവമല്ലെങ്കിലും റോണ്ടി പീക്കിൽ നടന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സംഭവമായിരുന്നു. അലിഞ്ഞുതുടങ്ങിയ മഞ്ഞിന്റെ തോത് പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ അതിവേഗം താഴോട്ട് ഒഴുക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണ മണ്ണിടിച്ചിലിനോ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനോ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വേഗം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഐസിന്റെ ഘടന, പാറയുടെ സാന്നിധ്യം, വീഴ്ചയുടെ ഉയരം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കുന്ന വിഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ഗവേഷകർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മാസങ്ങളെടുത്ത് കംപ്യൂട്ടർ സ്റ്റിമുലേഷനിലൂടെ ദുരന്തം പുനഃരാവിഷ്കരിക്കാനും സംഘത്തിനു സാധിച്ചു. ആ വിഡിയോ ചുവടെ:



കുതിച്ചുപാഞ്ഞെത്തിയ ദുരന്തം!



ഫെബ്രുവരി ഏഴിനു രാവിലെ 10.21ന് ആണ് ദുരന്തത്തിന്റെ തുടക്കം. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 6063 മീറ്റർ ഉയരെ റോണ്ടി കുന്നിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് നിന്ന് 2.7 കോടി ഘന അടി ഐസും പാറയും ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ഏകദേശം 80% പാറകളും 20% ഐസും ആണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. 5500 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നാണത്രേ പാളി അടർന്നത്. ഇത് സെക്കൻഡിൽ 60 മീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഏകദേശം 1800 അടി താഴേക്കു പതിച്ചത്. താഴെയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ മഞ്ഞും പാറയും പൊടിയും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ റോണ്ടിഗഡ് താഴ്‌വരയിലൂടെ കുതിച്ചു പായാൻ തുടങ്ങി.

ഈ സമയത്തു സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട പൊടിപടലം മലയിടിച്ചിലിന്റെയും അതിന്റെ ഗതിയുടെയും വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ കുത്തൊഴുക്കിനിടയിൽ ഘർഷണം സംഭവിച്ച് ഇതിലെ ഐസ് അലിയുകയും ചെയ്തു. ഐസ് അലിഞ്ഞതോടെ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗവും കൂടി. ഈ പാതയിലെ ദുർഘടമായൊരു വളവിൽ പാറപോലുള്ള വലിയ ഘടകങ്ങൾ തങ്ങിനിന്നു. റോണ്ടിഗഡ്, ഋഷിഗംഗ, ധൗളിഗംഗ നദികളുടെ താഴ്‌വരയിലാണ് ഇവ അടിഞ്ഞത്. പിന്നീട് വെള്ളം മാത്രമാണു താഴേക്കു വന്നത്. അതോടെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലായി ഇതു മാറി. ഈ കുത്തൊഴുക്കാണ് പിന്നീട് ചമോലിയിലെ ജനവാസ മേഖലയും രണ്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും തകർത്തെറിഞ്ഞത്.



രാവിലെ 10.38ന് ആണ് ഡാം തകരുന്നത്. 10.41ന് ജനവാസമേഖലയും. ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൃക്സാക്ഷികളെല്ലാം ഇതു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ആണെന്നു പറഞ്ഞതും ശാസ്ത്രജ്ഞർ മലയിലെ തടാകം ഇടിഞ്ഞതിന്റെ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തതും. മഴ പെയ്യാതിരുന്നതും ഈ സാധ്യതയിലേക്കാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആദ്യമെത്തിച്ചത്. ഇതാണ് അന്നു സംഭവിച്ചതെന്നും സംഘം വിശദീകരിക്കുന്നു.



അരുത് പ്രകൃതിക്കു മേൽ സമ്മർദം



ഇത്തരം സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ ജനം നേരിടണമെന്നതു വിവരിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്നു ഡോ. ഡാൻ പറയുന്നു. ‘ഇത്തരം മേഖലകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും മുൻ ധാരണകളുണ്ടാക്കുകയുമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതിന് ഈ പഠനം തുടക്കം കുറിക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല. മഞ്ഞുപാളി വീണതിനു സമീപത്ത് എവിടെയും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളോ മറ്റോ ഇല്ല. താപനില പോലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മഞ്ഞു പാളികൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനും അലിയുന്നതിനും ഒന്നും യഥാർഥ കണക്കുകളില്ല. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നും പഠനമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇതിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നു വിലയിരുത്താം’– ഡോ. ഡാനിന്റെ വാക്കുകൾ.



കൃത്യമായ പഠനങ്ങളില്ലാതെ മഞ്ഞുമലകളിൽ വലിയ നിർമാണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗുണപരമാവില്ലെന്നും സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പാറയിടുക്കുകളെ ദുർബലമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ സമ്മർദം ഈ മേഖലയിൽ ചെലുത്തുന്നതെന്നതു ദുരന്ത സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല, ഇൻഡോർ ഐഐടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സയൻസ് മാഗസിനിന്റെ ഓൺലൈനിലാണു വിശദമായ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെയും ഡോ.ഡാൻ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.



ചമോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളെറേ



ദുരന്തംഈ പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി. താഴ്‌വരയുടെ ഘടനയിലും മാറ്റം വന്നതായാണു വിലയിരുത്തൽ. 200 പേരോളം ഈ ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായി. ദിവസങ്ങളോളം തിരച്ചിൽ തുടർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവരെ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കി. 20 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കൂറ്റൻ പാറകൾവരെ ഒഴുകിമാറി പുഴയോരത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ 220 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഭിത്തികൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. തപോവൻ ഹൈഡൽ പവർ പ്രോജക്ട്, എൻടിപിസി പവർ പ്രോജക്ട് എന്നിവ പൂർണമായി തകർന്നു. ഋഷിഗംഗാ വാലിയിലെ ഈ ദുരന്തത്തോടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന ഏഴു ഹൈഡ്രോ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ പുനരാലോചനയിലാണ്.



English Summary: A Massive Rock and Ice Avalanche Caused the 2021 Disaster at Chamoli, Uttarakhand