അടിമാലിയില്‍ നടന്നത് വന്‍ മരംകൊള്ള; മുറിച്ചുകടത്തിയത് മുന്നൂറിലേറെ മരങ്ങൾ

അടിമാലി∙ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരംമുറി ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ ഇടുക്കി അടിമാലി റേഞ്ചിൽനിന്നും മുറിച്ചു കടത്തിയത് മുന്നൂറിലേറെ മരങ്ങൾ. വനംവകുപ്പ് വിജിലൻസ് സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് വൻ മരംകൊള്ള കണ്ടെത്തിയത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും തട്ടിപ്പില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തല്‍.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം മരമുറി നടന്നത് അടിമാലി റേഞ്ചിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ 298 മരംമുറി അപേക്ഷകളാണ് റേഞ്ച് ഓഫിസിൽ ലഭിച്ചത്. മാർച്ച് മുതൽ മേയ് അവസാനം വരെ 50 അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ എല്ലാത്തിനും അനുമതി നല്‍കിയെന്നാണ് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. 5 മാസത്തിനിടെ അടിമാലി റേഞ്ചിലെ മുക്കുടം സെക്ഷനിൽനിന്ന് 1500ൽ അധികം ലോഡ് തടികൾ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. തേക്ക്, ഈട്ടി മരങ്ങളാണ് മുക്കുടം സെക്ഷനിൽനിന്നും കടത്തിയത്.

മരംമുറിക്ക് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അടുപ്പമുള്ള അടിമാലി, ചിന്നാർ സ്വദേശികളായ തടി വ്യാപാരികൾ ആണ് റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചേർന്ന് വ്യാജ കട്ടിങ് പാസിന്റെ മറവിൽ മരം മുറിച്ചു കടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ഇതിന് റവന്യു വകുപ്പിന്റെ ഒത്താശയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തടി കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, റേഞ്ച് ഓഫിസർ എന്നിവരെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനുശേഷമേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരൂ. പങ്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

