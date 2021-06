ഒന്നരവർഷത്തെ കുടുക്ക പൊട്ടിച്ചു; പണം ‘നാടിന് ഒരു ആംബുലൻസി’ന് നൽകി ശ്രാവൺ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഒന്നര വർഷത്തെ കുടുക്കയിലെ സമ്പാദ്യം‘നാടിന് ഒരു ആംബുലൻസ്’ പദ്ധതിക്കു സംഭാവന ചെയ്ത് 9ാം ക്ലാസുകാരൻ മാതൃകയായി. ചന്തവിള സ്വദേശി ടി.ആർ. സുരേഷിന്റെയും കെ.എസ്. ദീപയുടെയും മകൻ ചെങ്കോട്ടുകോണം എസ്.എൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ എസ്.ഡി. ശ്രാവൺ (ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ) ആണ് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വിറ്റ് കൂട്ടിവച്ച 3,100 രൂപ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി നൽകിയത്.

വീട്ടിൽ അലങ്കാരമത്സ്യം വളർത്തി വിറ്റ് പ്രതിദിനം 15 രൂപവരെയാണ് ശ്രാവൺ സമ്പാദ്യ കുടുക്കയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. നാണയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സമ്പാദ്യ കുടുക്ക പൊട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ആംബുലൻസ് പദ്ധതിക്കു സഹായം തേടി കൗൺസിലർ ഡി. രമേശന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ് കണ്ടത്. തുടർന്നു തന്റെ സമ്പാദ്യം നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത അച്ഛൻ സുരേഷിനെ അറിയിച്ച് തുക കൈമാറി. കോവിഡ് രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ആംബുലൻസ് വാങ്ങുന്നത്. പ്രളയകാലത്തും ശ്രാവൺ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു.



