യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് എതിരെ പാളയത്തിൽ പട; കർണാടകയിലും ബിജെപി കേന്ദ്ര ഇടപെടല്‍

ബെംഗളൂരു∙ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കെതിരെ എതിർപ്പും വിമർശനങ്ങളും തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടകയിലും യുപി മോഡൽ റിവ്യു മീറ്റിങ് പരീക്ഷിക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വം. സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താൻ ബിജെപി കർണാടക ഘടകത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന നേതാവ് അരുൺ സിങ്ങിനെ ബിജെപി ബെംഗളൂരുവിലേക്കയച്ചു. സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു മുന്‍പ് അരുൺ സിങ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തും.

ഒരു കാലത്ത് യെഡിയൂരപ്പയുടെ വിശ്വസ്തൻ ആയിരുന്ന കെ.എസ്.ഈശ്വരപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. യെഡിയൂരപ്പ തന്റെ വകുപ്പിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുകയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യെഡിയൂരപ്പയുടെ അതേ ജില്ലയായ ഷിവമോഗയിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎയും ഗ്രാമവികസന മന്ത്രിയുമായ ഈശ്വരപ്പ കർണാടക ഗവർണർക്കും കത്തയയ്ച്ചിരുന്നു.

‘അരുൺ സിങ് ഒരു ദേശീയ നേതാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതിനു ശേഷമേ അദ്ദേഹം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൂ. ദേശീയ നേതാക്കൾ എന്തു തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അത് അനുസരിക്കുകയാണു പ്രവർത്തകരുടെ കടമ.’– ഈശ്വരപ്പ പറഞ്ഞു.

പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് അരുൺ സിങ്ങിന്റെയും പച്ചക്കൊടി ലഭിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന യെഡിയൂരപ്പ സ്ഥാനത്തു തുടരമെന്നാണു കഴിഞ്ഞ 10ന് അരുൺ സിങ് പറഞ്ഞത്. 2019 ജൂലായിൽ കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിൽനിന്ന് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചതോടെ അധികാരമേറ്റ യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ബിജെപിയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുകയാണ്.

