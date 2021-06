പാലക്കാട് ∙ ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളിലും ആരേ‍ാപണ, വിവാദങ്ങളിലുംപെട്ട് സംഘടനാകാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നതിനെ ചെ‍ാല്ലി ബിജെപി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തിയും അമർഷവും. സംഘടനാകാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിർദേശിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും ആവശ്യമായവരെ ഉൾക്കെ‍ാള്ളാനും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ പലരും മടി കാണിക്കുന്നതായും നേതാക്കളിൽ ചിലർ അനൗദ്യേ‍ാഗികമായി സമ്മതിക്കുന്നു.

പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിയത്തിലും വിടവ് ഏറെയാണ്. നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കൂടിയാലേ‍ാചനയില്ലെന്ന പരാതി ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഈയിടെയായി ഒ‍ാൺലൈൻ ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്രനേതൃത്വം നൽകുന്ന സഹായങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും തണലിൽ കഴിയാനാണു പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ചിലർപേ‍ാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന ആരേ‍ാപണവും പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുകയും മറുഭാഗത്തു നേതാക്കളെ എതിർത്തും കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനു നിരന്തരം കത്തയച്ചുമുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ നീക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ യേ‍ാഗത്തിൽ കാര്യമായ ചർച്ചയായി.‌



മുതിർന്ന ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നതിൽനിന്ന് ആർഎസ്എസ് ഇടപെട്ടു തടഞ്ഞതായാണ് സൂചന. പുതിയ നേതൃത്വം ചുമതലയേറ്റ് ഒരു വർഷത്തിലധികമായെങ്കിലും സംഘടനയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും സെല്ലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 17 സെല്ലുകൾ സംഘടനയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന, ജില്ലാതലത്തിൽ അവ ഇനിയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതു മറ്റുവിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നതു കെ‍ാണ്ടെന്നാണു വിമർശനം.



കെ.സുരേന്ദ്രൻ, വി.മുരളീധരൻ

ലീഗൽ, എൻആർഐ, പ്രഫഷനൽ, ഐടി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ തുടങ്ങിയ സെല്ലുകൾക്കാണ് നേതൃത്വമില്ലാത്തത്. അതിനാൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടിക്കു കൃത്യമായ പ്രചാരണമോ പ്രാതിനിധ്യമോ ഇല്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തു നിയമ വിഷയങ്ങളിലെ വീഴ്ചയ്ക്കും ഇതുകാരണമായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാത്തതു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നേരത്തേ വിവാദമായിരുന്നു. ചുമതല നിറവേറ്റുന്നതിൽ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന ഗുരുതര ആരേ‍ാപണവും ഉയർന്നു.



ഫണ്ട് വിവാദ ചർച്ചയിലും സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒ‍ാഫിസായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചാകേന്ദ്രം. പാർട്ടി സെല്ലുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാരവാഹിത്വം ലഭിക്കാൻ താൽപര്യമുളള കുറെപേർക്കു ചുമതലകൾ നൽകാനും അസംതൃപ്തരായ പലർക്കും ഇതുവഴി സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് എതിർപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത്, അധികം കഴിയുംമുൻപു കേ‍ാവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയതു സജീവ പ്രവർത്തനത്തിനു ത‍ടസ്സമായെന്നാണു നേതൃത്വം ദേശീയ നേതാക്കളെ ധരിപ്പിച്ചതെന്നാണു സൂചന.



എന്നാൽ, കേ‍ാവിഡിനെ മാത്രം കുറ്റംപറയാതെ പുതിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കാനാണു കേന്ദ്രനേതാക്കളുടെ നിർദേശം. സംഘടനയ്ക്കുളളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതെ നേ‍ാക്കണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയതാണു വിവരം. കെ‍ാടകര കുഴൽപണ വിവാദം, മഞ്ചേശ്വരത്തു ബിഎസ്പി സ്ഥാനാർഥിയുമായുള്ള പണമിടപാട് കേസ്, സി.കെ.ജാനു പണമിടപാട് വിവാദം എന്നീ ഗുരുതര ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചു ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ നേരിൽ ബേ‍ാധിപ്പിച്ചശേഷമാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്രനേതാക്കളെ കാണാൻ ഡൽഹിയിൽ പേ‍ായത്.



സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതിക്കെ‍ാപ്പം സംഘടനയുടെ നിലവിലുളള സാഹചര്യം ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി.നഡ്ഡ അടക്കമുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ചേ‍ാദിച്ചറിഞ്ഞു. നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ ഡൽഹിയിൽ തങ്ങി, സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തേ‍ാഷിനെ കണ്ടശേഷമാണു സുരേന്ദ്രൻ മടങ്ങിയത്. ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും മുൻപു സിപിഎമ്മുമായുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സമാനമായ സ്ഥിതി കേരളത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും നേരിടാൻ സംഘടനയെ ശക്തമാക്കണമെന്നും സംഘടനാ സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്കു വഴിയെ‍ാരുക്കി കെ‍ാടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അറിയുന്നു.



