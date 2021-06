കോതമംഗലം∙ കുട്ടമ്പുഴ പിണവൂർകുടി ആദിവാസി കോളനിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ റബർ തോട്ടത്തിലുള്ള കിണറ്റിൽ പിടിയാന വീണു. പത്ത് വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പിടിയാന കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് വീണത്. വനപാലകർ സ്ഥലത്തെത്തി. ആനയെ കിണർ ഇടിച്ചുനിരത്തി കയറ്റിവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

English Summary: Elephant fell in well in Kuttambuzha