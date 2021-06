ടിപിആർ കുറഞ്ഞിടത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണം: ഖലീലുല്‍ ബുഖാരി

മലപ്പുറം ∙ ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ടിപിആർ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി നൽകണമെന്ന് കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്‌റാഹീമുല്‍ ഖലീലുല്‍ ബുഖാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ ഇവ പൂട്ടിയിട്ടതു കാരണം ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ദുരിതത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാടിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വാസികള്‍ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മറ്റു മേഖലകളില്‍ ഉപാധികളോടെ നൽകുന്ന ഇളവ് ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും നല്‍കണം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ആരാധനാ കര്‍മങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ അവസരമൊരുക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്‌കാരത്തിന് 40 പേര്‍ക്കെങ്കിലും അനുമതി നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‌

ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തി ആരാധനാലയങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary: Give permission for religious centres in low TPR areas says Bukhari