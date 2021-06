‘ബിജെപിയുടെ നുണകളല്ല, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത് വേഗത്തില്‍ സമ്പൂർണ വാക്സിനേഷൻ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിയുടെ നുണകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമല്ല, വേഗത്തിലും സമ്പൂർണവുമായുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷനാണു രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സർക്കാരിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വാക്‌സീൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു സാഹചര്യമൊരുക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കുരുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കാനാണു സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം നേരിടുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നു പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചിരുന്നു.



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സീന്റെ രണ്ടു ഡോസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെയും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ, ഡോസുകൾ തമ്മിൽ ഇടവേള വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സുതാര്യവും ശാസ്ത്രീയവുമാണെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: India needs quick and complete vaccination, not BJP’s lies: Rahul Gandhi