രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് തെറ്റുപറ്റി: മാത്യു കുഴൽനാടൻ

ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഒപ്പം നിന്ന ചരിത്രമുള്ള മൂവാറ്റുപുഴ ഇത്തവണ കൈപിടിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെയാണ്. മുതിർന്ന നേതാവ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന് പകരമെത്തിയ മാത്യു ആറായിരത്തില്‍ പരം വോട്ടിനാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ എൽ‍ദോ ഏബ്രഹാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. യുഡിഎഫിന്റെ യുവമുഖങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയനായ മാത്യു കുഴൽനാടൻ മനോരമ ഓൺലൈനിന്റെ ‘ഓപ്പൺബുക്ക് ഓഫ് എംഎൽഎ’ വിഡിയോ പരമ്പരിയിൽ സംസാരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കി കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും പരമ്പരാഗത വോട്ടുബാങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണമാണുണ്ടായത്. ഇതിനെ തകർക്കാനായില്ല. അഞ്ചു വർഷം യുഡിഎഫ്, അഞ്ചു വർഷം എൽഡിഎഫ് എന്ന സ്ട്രാറ്റർജി വീണ്ടും തുടരുമെന്ന് നേതാക്കൾ അമിത പ്രതീക്ഷ പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടന്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് ഒരു വികസനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ മൂവാറ്റുപുഴ അർഹിക്കുന്ന ഒരു വികസനം നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യാഥാർഥ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വച്ച പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും. ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, നഗരവികസനം, ബൈപ്പാസ്, കെഎസ്ആർടിസി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ശ്രമിക്കും. ഗ്രാമീണമേഖലകളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം, കോളനികളുടെ നവീകരണമടക്കമുള്ളവ പരിഹരിക്കുമെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞു. വിഡിയോ കാണാം. ‌

English Summary: Interview of Mathew Kuzhalnadan in Openbook of MLA video series