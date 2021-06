കൽപറ്റ∙ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ സി.കെ.ജാനുവിന് കോഴ നല്‍കിയെന്ന പരാതിയില്‍ കോടതി ഉത്തരവ്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഐപിസി 171-ഇ, 171–എഫ് വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെന്ന് കല്‍പറ്റ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.നവാസിന്റെ ഹര്‍ജിയിലാണ് നിര്‍ണായകമായ കോടതി ഇടപെടല്‍.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബത്തേരിയിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് സി.കെ.ജാനുവിന് 50 ലക്ഷം രൂപ കോഴ കൊടുത്തു എന്നാണ് പരാതി. ജാനുവിന് പണം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ. സുരേന്ദ്രനുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നേതാവ് പ്രസീത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെ. സുന്ദരക്ക് കോഴ നൽകിയ കേസിൽ നിലവിൽ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസുണ്ട്.

English Summary: Kalpetta Court Directs Police to take case against K Surendran