മുണ്ടക്കയം ബെവ്കോയില്‍ വന്‍ തിരിമറി; ജീവനക്കാര്‍ 1000 ലീറ്ററിലധികം മദ്യം കടത്തി

കോട്ടയം∙ ലോക്ഡൗണിനിടെ മുണ്ടക്കയം ബവ്റിജസ് വില്‍പനശാലയില്‍നിന്ന് ജീവനക്കാർ കടത്തിയത് ആയിരം ലീറ്ററിൽ അധികം മദ്യം. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യാപക തിരിമറി കണ്ടെത്തിയതോടെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തു. സ്‌റ്റോക്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ കുറവുണ്ടെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തെ തുടർന്ന് ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യപിച്ചപ്പോഴാണ് മുണ്ടക്കയത്തെ ഔട്ട്‌‌ലെറ്റിൽനിന്ന് ജീവനക്കാർ മദ്യം കടത്തിയത്. വെട്ടിപ്പ് പിടികൂടിയതിൽ നിർണായകമായത് എക്സൈസിനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരമാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഔട്ട്‌‌‌ലെറ്റ് സീൽ ചെയ്ത് ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. ബവ്റിജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗവും എക്സൈസും ചേർന്ന് സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോളാണ് ജീവനക്കാരുടെ വെട്ടിപ്പിന്റെ ആഴം വ്യക്തമായത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം ലിറ്റർ മദ്യത്തിന്റെ കുറവ് കണ്ടെത്തി.

കോട്ടയം അയർക്കുന്നത്തെ വെയര്‍ഹൗസില്‍നിന്ന് ഔട്ട്‌ലെറ്റിലേക്ക് അയച്ച മദ്യത്തിന്റെ കണക്കും ശേഖരിക്കും. ഇതിലൂടെ കടത്തിയ മദ്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പരിശോധന തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും.

ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽനിന്നു സമീപത്തെ റബർതോട്ടത്തിലേക്കാണ് ജീവനക്കാർ കുപ്പികൾ മാറ്റിയിരുന്നത്. ഇവിടെനിന്നു പിന്നീട് വാഹനത്തിൽ കയറ്റികൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ജീവനക്കാരെയും അടുത്ത ദിവസം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. ജില്ലയിലെ മറ്റ് ബവ്റിജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും.

English Summary: Employees smuggled more than 1000 liters of alcohol from the Bevco outlet in Mundakkayam