പുതിയ നേതൃത്വത്തില്‍ രമേശിനും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്കും പ്രശ്നമില്ല: കെ.സുധാകരന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ പുതിയ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും പ്രശ്നമുള്ളതായി കരുതുന്നില്ലെന്ന് അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന കെ.സുധാകരൻ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കും. ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായ ടീമിനെ കൊണ്ടുവരും. ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുകയെന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും സുധാകരൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സുധാകരൻ ഇന്ന് ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനൊപ്പം വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പി.ടി.തോമസ്, ടി.സിദ്ദീഖ് എന്നിവരും സ്ഥാനമേൽക്കും. പുതിയ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ പറഞ്ഞു.

ഇനി കെഎസ് കാലം

ഗ്രൂപ്പ് താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരം മാനിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് നിയമിച്ച കെ.സുധാകരൻ ഇന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കും. രാവിലെ കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ ഗാന്ധിപ്രതിമയിലും പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന സുധാകരന് സേവാദൾ പ്രവർത്തകർ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകും. തുടർന്ന് ചുമതലയേൽക്കും.

ചടങ്ങിൽ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കെ.സുധാകരനും പ്രസംഗിക്കും. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവറും സെക്രട്ടറിമാരായ പി.വിശ്വനാഥൻ, പി.വി.മോഹൻ, ഐവാൻ ഡിസൂസ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുധാകരന്റെ നിയമനത്തിൽ അടക്കം ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് താരീഖ് അൻവറിനെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

യുഡിഎഫ് കൺവീനറിന്റെയും കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിശദമായ ചർച്ച നടക്കും. ഇതിനായി കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപിയും എംഎൽഎമാരായ പി.ടി.തോമസും ടി.സിദ്ദീഖും എഐസിസി നേതാക്കളും പ്രത്യേകം യോഗം ചേരും.

English Summary: No issues with Oommen Chandy, Ramesh Chennithala says K Sudhakaran