പട്ടാമ്പിയിൽ വയോധികയുടെ മൃതദേഹം എലി കരണ്ടു; ആശുപത്രിക്കെതിരെ ബന്ധുക്കൾ

ഒറ്റപ്പാലം∙ പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം എലി കരണ്ട നിലയിലെന്ന് ആരോപണം. ഒറ്റപ്പാലം മനിശ്ശേരിയിലെ കുടുംബം പരാതിയുമായി പൊലീസിനെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും സമീപിച്ചു.

ഹൃദ്രോഗത്തിനു ചികിത്സയിലായിരുന്ന മനിശ്ശേരി ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലെ സുന്ദരി (62) കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു മരിച്ചത്. മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റിയ മൃതദേഹം ഇന്നലെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ മൂക്ക് എലി കരണ്ട നിലയിലായിരുന്നെന്നാണു പരാതി. ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കിയില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

അന്വേഷണം ആവശപ്പെട്ട് ഡിഎംഒയ്ക്കും ഒറ്റപ്പാലത്തെയും പട്ടാമ്പിയിലെയും പൊലീസിനും പരാതി നൽകിയതായി കുടുംബം അറിയിച്ചു.

English Summary: Rats bites off woman's body kept at a hospital mortuary in Pattambi