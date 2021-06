സുരേന്ദ്രനെതിരായ കേസില്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവ് നൽകാൻ തയാർ: പ്രസീത

തിരുവനന്തപുരം∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരായ കേസില്‍ അന്വേഷണ സംഘം സമീപിച്ചാല്‍ തെളിവ് നല്‍കുമെന്ന് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ പ്രസീത അഴീക്കോട്. തന്‍റെ കയ്യിലുള്ള രേഖകളടക്കം നല്‍കാമെന്നും പ്രസീത പറഞ്ഞു.



സി.കെ.ജാനുവിന് പത്തുലക്ഷം രൂപ നല്‍കിയെന്ന ആരോപണത്തിനൊപ്പം ബത്തേരിയില്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ പണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പ്രസീത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ സി.കെ.ജാനുവിന് കോഴ നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഐപിസി 171-ഇ, 171–എഫ് വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് കേസെടുക്കണമെന്ന് കല്‍പറ്റ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എംഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.നവാസിന്റെ ഹര്‍ജിയിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

English Summary: Ready to hand over evidence against K Surendran, says Praseetha Azhikode