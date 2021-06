ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇരിപ്പുറയ്ക്കുന്നില്ല: റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്കു മാറിയതോടെ കുട്ടികൾക്ക് 15 മിനിറ്റിൽ അധികം ക്ലാസുകളിൽ തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ലഭിച്ച പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്.



മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടം പലപ്പോഴും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പഠനത്തിനിടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിലോ മറ്റു വിനോദങ്ങളിലോ കുട്ടികൾ ഏർപ്പെടുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയ വൊളന്റിയർമാരോടു കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്കു പോകുന്ന വീടുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലെ മേൽനോട്ടം വളരെ കുറവാണ്.

പഠനത്തിൽ മികവാർന്ന കുട്ടികൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ ശരാശരിയോ അതിനു താഴെയോ നിലവാരം ഉള്ളവർ പിന്നിലാണ്. കഠിനമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആകർഷകമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന കാര്യത്തൽ അധ്യാപകർക്കു പരിശീലനം ആവശ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്മാർട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില അധ്യാപകർ പോലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിയുടെയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ സി-ഫൈവ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണു പഠനം നടത്തിയത്.

ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 35 സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ ആയിരുന്നു സർവേ. എൽപി, യുപി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളിലെ 179 വിദ്യാർഥികളും 89 അധ്യാപകരും 117 രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ 385 പേർ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം എഹെഡ് എന്ന ഉദ്യമത്തിനു കീഴിലാണു പഠനം നടത്തിയത്.

ലയോള കോളജിലെയും ഇഗ്നോ സെന്ററിലെയും എംഎസ്ഡബ്ല്യു വൊളന്റിയർമാർ ഫോൺ മുഖേനയും ഓൺലൈനായും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സർവേ. ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ. നവ്ജ്യോത് ഖോസ പഠനറിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിക്കും സമർപ്പിച്ചു.

English Summary: Students not much interested in online learning, reveals study