ഡൽഹി എയിംസിലെ ഒൻപതാം നിലയിൽ തീപിടിത്തം; ആർക്കും പരുക്കില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസിൽ) അഗ്നിബാധയുണ്ടായെങ്കിലും ആർക്കും പരുക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി 10.22 നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കൺവേർഷൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒൻപതാം നിലയിലാണ് തീ പടർന്നത്. 22 ഫയർ എൻജിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി.



#UPDATE | 20 fire tenders rushed to spot: Delhi Fire Service, Director, Atul Garg pic.twitter.com/vuMUmmSpQt — ANI (@ANI) June 16, 2021

ഒൻപതാം നിലയിലെ റഫ്രിജറേറ്ററിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്ന നിലയിലാണ് തീ പടർന്നതെന്നും രോഗികളാരും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നും ഡൽഹി ഫയർ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ അതുൽ ഗാർഗ് അറിയിച്ചു.

