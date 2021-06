പുക പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏകീകരിക്കും; ഇനി ക്യൂആർ കോഡും

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ വാഹനങ്ങളുടെ പുക പരിശോധനാ (പിയുസി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏകീകരിക്കാൻ നിർദേശം. കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്. പുക പരിശോധന (പിയുസി) ഡേറ്റാബേസ് ദേശീയ റജിസ്റ്ററുമായി യോജിപ്പിക്കാനും നിർദേശം നൽകി.

1989ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ വന്ന ഭേദഗതി പ്രകാരം പിയുസി ഫോമിൽ ഒരു ക്യൂആർ കോഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിൽ വാഹനത്തിന്റെയും വാഹന ഉടമയുടെയും വാഹനം പുറന്തള്ളുന്ന പുകയുടെയും എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും. പുതിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പിയുസി ഫോമിൽ വാഹന ഉടമയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, പേര്, വിലാസം, എൻജിൻ നമ്പർ, ചേസിസ് നമ്പർ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധനാ നിരക്കും ഉടമയുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ്സായി അയക്കും.



‘റിജക്ഷൻ സ്ലിപ്’ എന്ന ആശയവും ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അളവിൽ പുക പുറന്തള്ളുന്നെന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ വാഹനം പുറത്തിറക്കാൻ യോഗ്യമല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന ‘റിജക്ഷൻ സ്ലിപ്’ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് നൽകും.



ഒരു മോട്ടർ വാഹനം, മലിനീകരണം (എമിഷൻ) സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വാഹനം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഉടമയോട് ആവശ്യപ്പെടാം. യഥാസമയം വാഹനം ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വാഹന ഉടമയിൽനിന്നു പിഴ ഈടാക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.



