ക്ഷേത്രത്തോടുചേർന്ന വസ്തുക്കൾ വാടകയ്ക്ക്; വരുമാനത്തിന് വഴികൾ തേടി ദേവസ്വം ബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതോടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് വരുമാനത്തിനു മറ്റു വഴി തേടുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളോടു േചർന്നു കിടക്കുന്ന 3000 ഏക്കറോളം വസ്തു വാടകയ്ക്കു നൽകി വാടകയിനത്തിൽ വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യാപാരത്തിനാകും വാടകയ്ക്കു നൽകുക. പ്രധാനനഗരങ്ങളിലും ദേശീയപാത പോലെ പ്രധാന പാതകൾക്കരികിലൂമായാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ക്ഷേത്രങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഉള്ളത്. വാടകയ്ക്കു നൽകുന്നതിന് പരസ്യം നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയാകും. അപേക്ഷകരുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം കൂടി അനുസരിച്ചാകും തീരുമാനം.

നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കടമുറികളും മറ്റും വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ ഇനത്തിൽ വരുമാനത്തിന്റെ 10% തുക ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 30 ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നതിനാണ് സ്ഥലവും വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത വർഷത്തേക്ക് വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അന്യാധീനപ്പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നിയമ നിർദേശങ്ങളും പാലിച്ചു വേണം വാടകയ്ക്കു നൽകാനെന്ന നിയമോപദേശവും ബോർഡിന് ലഭിച്ചു.

1,250 ക്ഷേത്രങ്ങളും 5,000 ജീവനക്കാരും 4,000 പെൻഷൻകാരുമാണ് ദേവസ്വംബോർഡിനുള്ളത്. 60 കോടിയോളമാണ് ശമ്പളവും പൂജയ്ക്കും ആന പരിപാലനവുമൊക്കെയായി മാസ ചെലവ്. കോവിഡ് മൂലം പ്രധാന വരുമാന ക്ഷേത്രമായ ശബരിമലയിൽ തീർഥാടകർക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതായതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ ഇടിവും ഉണ്ടായി.

