നദീറയുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം∙ റീജണൽ കാൻസർ സെന്ററിലെ (ആർസിസി) ലിഫ്റ്റ് തകര്‍ന്നു പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച പത്തനാപുരം കുണ്ടയം ചരുവിള വീട്ടില്‍ നദീറയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് നദീറ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. നദീറയ്ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നതായി പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു മാസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്നു.

ആശുപത്രി അധികൃതർ അനാസ്ഥ കാട്ടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം 15നു പുലർച്ചെ 5നായിരുന്നു ലിഫ്റ്റ് തകർന്ന് നദീറയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റത്.

