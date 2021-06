കസേരകൾ തെറിക്കും, ഉറപ്പ്; ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൽ പുനഃസംഘടന?

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.സുധാകരനെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതിന്റെ ആവേശവും ആരവവും പിന്നിടുമ്പോൾ ഇനിയെന്ത് എന്ന ഉദ്വേഗത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ. മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ, ആവേശമുണ്ടാക്കുന്നതിലല്ല, സംഘടനാ അഴിച്ചുപണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുധാകരൻ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവരിക. ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ ഡിസിസികളും കെപിസിസികളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, കേരളത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളിൽ അതെത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന ആശങ്ക സുധാകരനുമുണ്ട്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അഗ്നിപരീക്ഷയാകും പുനഃസംഘടന.



കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ കെ.സുധാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനുമായി ചർച്ചയിൽ. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

പ്രസിഡന്റ്, മൂന്നു വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ, 11 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, 42 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, 95 സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 152 പേരടങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കെപിസിസി ഭാരവാഹിപ്പട്ടിക. 281 കെപിസിസി അംഗങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതിനടുത്തു നിർവാഹക സമിതിയംഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ജംബോ കമ്മിറ്റി ഉടച്ചുവാർക്കുമെന്നതാണു സുധാകരന്റ പ്രഖ്യാപനം. ഇപ്പോൾ നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റും വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരും ഒഴികെയുള്ള ഭാരവാഹികളെയാണു നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ എങ്ങനെ പുനഃസംഘടന എന്നതാണ്. ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി അഞ്ചംഗസമിതിയെ നിയമിക്കാനാണു തീരുമാനം. സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സമിതിയുടെ ഘടന പോലും ഗ്രൂപ്പ് വീക്ഷണകോണിൽ വിവാദമായേക്കാം.



ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എത്ര വീതം?



നിലവിലെ 42 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ 24 പേർ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നോമിനികളാണ്. 15 പേർ എ ഗ്രൂപ്പ്. രണ്ടു പേർ വി.എം.സുധീരനോട് അടുപ്പമുള്ളവർ. ഒരാൾ ഹൈക്കമാൻഡ് നോമിനി. 11 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ആറുപേർ ഐ ഗ്രൂപ്പും അഞ്ചു പേർ എ ഗ്രൂപ്പുമാണ്. 95 സെക്രട്ടറിമാരിൽ അൻപതോളം പേർ ഐ ഗ്രൂപ്പാണ്. എ ഗ്രൂപ്പിന് പരമാവധി 40 പേർ. ശേഷിക്കുന്നവർ ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളിലുമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് നോമിനികളല്ല, നേതാക്കളുടെ നോമിനികളാണ്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരിൽ 9–5 എന്നതാണ് നിലവിൽ ഐ–എ നില.



കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കാൻ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ എത്തിയ കെ.സുധാകരനും മുൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും സമയം ആയോയെന്നു നോക്കുന്നു. മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ.ബാബു എംഎൽഎ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ എന്നിവർ സമീപം. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, കൊല്ലം, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റേത്. കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട, കാസർകോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റുമാർ. ഈ സമവാക്യം പൊളിക്കാൻ സുധാകരനു നേരിടേണ്ടിവരിക ചില്ലറ എതിർപ്പായിരിക്കില്ല. മലബാറിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ അതിനു കഴിഞ്ഞാലും, മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടിവരും. കെ.സുധാകരന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയായ കണ്ണൂരിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിനാണു കാലങ്ങളായി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം. ഈ പദവി ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ വിട്ടുകൊടുത്തു സുധാകരൻ മറ്റു നേതാക്കൾക്കു മാതൃക കാണിക്കുമോ എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്.



12 ഇടത്ത് പുതിയ പ്രസിഡന്റുമാർ ഉറപ്പ്



ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി എത്ര പ്രസിഡന്റുമാർക്കു കസേര തെറിക്കുമെന്നു നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലും 12 ജില്ലകളിൽ ഉറപ്പായും പുതിയയാൾ പ്രസിഡന്റാകും. ഒന്നര വർഷം മുൻപു മാത്രം നിയമിക്കപ്പെട്ട തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്കു മാത്രം ഒരുപക്ഷേ ഇളവ് ലഭിച്ചേക്കാം. മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആലപ്പുഴയിലും പാലക്കാട്ടും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റുമാർ രാജിവച്ചു. കണ്ണൂരിലും കൊല്ലത്തും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെത്തുടർന്നു രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തും വയനാട്ടിലും നിലവിലെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ എംഎൽഎമാരാണ്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് വി.വി.പ്രകാശ് മരിച്ചതുമൂലമുള്ള ഒഴിവാണു മലപ്പുറത്തേത്.



ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ കെ.സുധാകരന്റെ പ്രസംഗം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്ന പ്രവർത്തകൻ.പ്രസിഡന്റിനു സമ്മാനിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൂക്കളാണ് കൈകളിൽ. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

കമ്മിറ്റികൾ എങ്ങനെ ജംബോ ആയി?



താഴേത്തട്ടുമുതൽ കെപിസിസി വരെ ജംബോ കമ്മിറ്റികളാണെന്നതാണു കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഘനാ പ്രശ്നം. കോൺഗ്രസ് ഒരാൾക്കൂട്ടം മാത്രമാണ് എന്നു പുതിയ പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ വിമർശിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. 1992ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കോൺഗ്രസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 92ലെ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയാണു കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം കൂടിയത്. അതുവരെ നിയോജകമണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ. ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഒരു പ്രസിഡന്റും മാത്രം. നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പ്രതിനിധി വീതം കെപിസിസിയിലെത്തും. അങ്ങനെ 140 മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് 140 പേർ കെപിസിസി അംഗങ്ങൾ. എന്നാൽ 92നുശേഷം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ വിഭജിച്ച്, ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളാക്കി. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടു ബ്ലോക്ക് വീതം. അങ്ങനെ ആകെ കെപിസിസി അംഗങ്ങൾ 280 ആയി.



ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ കെ.സുധാകരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനുമായി ചർച്ചയിൽ. കെപിസിസി വർക്കിംങ് പ്രസിഡന്റുമാരായി ചുമതലയേറ്റ ടി.സിദ്ദിഖ്, പി.ടി.തോമസ്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സമീപം. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

കൂടുതൽപേർക്കു പദവിയും ഭാരവാഹിത്വവും നൽകാൻ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ആദ്യമായി ജംബോ കമ്മിറ്റികളുണ്ടായത്. പിന്നീട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും വിഭജിച്ചു. ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ഒരു മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി എന്നതായിരുന്നു ആദ്യമെങ്കിൽ, 20 ബൂത്തിൽ കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടു മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളായി. മറ്റൊരു ‘ജംബോ’പരിഷ്കാരമായിരുന്നു വിശാല കെപിസിസി എക്സിക്യുട്ടിവ്. 10 വർഷം ഡിസിസി ഭാരവാഹികളായ എല്ലാവരെയും മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവരെ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന ചിന്ത വന്നത്. അതിനുള്ള പരിഹാരമായിരുന്നു വിശാല എക്സിക്യുട്ടിവ്. അഞ്ഞൂറോളം പേരുൾപ്പെടുന്ന ജംബോ സമിതിയാണു രൂപീകരിച്ചത്. ഈ സമിതി പിന്നീട് നിശ്ചലമായി.



രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി ‘അക്കമഡേഷൻ’



ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച കെ.സുധാകരന്റെ മുൻപിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ വെല്ലുവിളി, ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവരെ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നതാണ്. ഇത്രയും നാൾ ഭാരവാഹിത്വത്തിലിരുന്നവരെ മാറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ് ഫോം ഒരുക്കേണ്ടിവരും. അതു പുതിയൊരു ജംബോ കമ്മിറ്റിയാകാതെ നോക്കുകയും വേണം. പദവി കിട്ടാത്ത നേതാക്കൾ പാർട്ടിയോടു നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, പുതിയ പരിഷ്കാരം ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമാവുകയും ചെയ്യും. തഴയപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രതിഷേധവും അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാനുമാകില്ല.



