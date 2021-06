കോവിഡിനു ശേഷം കേരളത്തിലെ ഐടി പാർക്കുകൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും?

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും വിവിധ ഐടി കമ്പനികളിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഓഫിസിലെത്തുന്ന രീതി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിശ്ചിത ശതമാനം ജീവനക്കാർ വീട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളവർ ഓഫിസിലും വരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് രീതിയാകും ഭാവി. വർക് ഫ്രം ഹോം പരിമിതികൾ കമ്പനികൾതന്നെ പരിഹരിച്ചതിനാൽ വർക് നിയർ ഹോം പദ്ധതിക്കും ഇനി പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നില്ല...’ പറയുന്നത് കേരള ഐടി പാർക്‌സ് സിഇഒ ജോൺ എം.തോമസ്. കോവിഡിനു ശേഷം ഐടി കമ്പനികൾ അവരുടെ ഓഫിസ് ലൊക്കേഷനുകൾക്കായി ഇടങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് പണ്ടില്ലാത്ത വിധമുള്ള മുൻഗണന ലഭിക്കും.

കോവിഡ് ആയതിനാൽത്തന്നെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോഴൊരു കാത്തിരിപ്പിലാണ്. എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഐടി സാധ്യതകൾ വർധിക്കും. ഐടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക വിഷയത്തിൽ ആരുടെയും നടുവൊടിക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നു തന്നെയാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും ജോൺ എം.തോമസ് മനോരമ ഓൺലൈനിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.



കോട്ടയം തെള്ളകം സ്വദേശിയായ ജോൺ യുഎസിലെ ഇക്വിഫാക്സ് കമ്പനിയിലെ ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ മൈഗ്രേഷൻ ലീഡറായി (സീനിയർ ഡയറക്ടർ) പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് വിപ്രോ, കീ ബാങ്ക്, ഡെലോയിറ്റ്, ഇൻഫോസിസ് ജെൻപാക്റ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ജോൺ യുഎസിലെ ജോർജിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് എംബിഎ എടുത്തത്.



എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഐടി പാർക്കുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും ഭാവിയും?



കോവിഡും ലോക്ഡൗണും മൂലം പാർക്കിലേക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേരും വരുന്നില്ല. വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള കമ്പനികളും ജീവനക്കാരും തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിനു പുറമേ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫോഴ്സും എത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ 15 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് അടുത്ത വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആനുപാതിക വളർച്ച കേരളത്തിലുമുണ്ടാകം.



ടെക്നോപാർക്കിലെ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയായ യുഎസ്ടി ജീവനക്കാർക്കായി നടത്തുന്ന വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ്.

പല രാജ്യാന്തര കമ്പനികളും അവരുടെ തൊഴിലുകൾ റിമോട്ട് ആയി ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ലൊക്കേഷനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും അതിൽ വരാം. അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കും ലഭിക്കും. പാർക്കിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയില്ല, കാരണം നമ്മൾ നല്ലൊരു സേവനദാതാവായി നിലനിന്നാൽ ഭാവി ശുഭകരമായിരിക്കും.



കോവിഡ് എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിച്ചുവെന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന മേഖല ഐടി ആയിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതിന്റെ മെച്ചം കേരളവും അതിലെ കമ്പനികളും എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നത് നമ്മുടെ മിടുക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കോവിഡിനെ ഒരു അവസരമായി കണ്ട് പുതിയ മേഖലകൾ കീഴടക്കാൻ നമ്മളൊരുങ്ങണം.

വർക് ഫ്രം ഹോം തുടരുമോ?



ജീവനക്കാർ തിരിച്ചെത്തുമെങ്കിലും പഴയതു പോലെയുള്ള പൂർണമായ ഓൺസൈറ്റ് രീതിയാകില്ല. ഓഫിസും വർക് ഫ്രം രീതിയും കൂട്ടിയിണക്കിയ ഹൈബ്രിഡ് രീതിയാകും വരിക.



ഒരു സമയം നിശ്ചിത ശതമാനം ജീവനക്കാർ വർക് ഫ്രം ഹോം രീതിയിൽ തുടർന്നേക്കാം. ഒരു വിഭാഗം റിമോട്ട് ആയി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കമ്പനികൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരാം. ഫിക്സ്ഡ് സ്പേസിനു പകരം അൽപം കൂടി ഹോട്ടലിങ് സ്പേസിലേക്ക് (ജീവനക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി) കമ്പനികൾ മാറാം. ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ജീവനക്കാർ എപ്പോഴും വെർച്വലാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് റൂമുകൾക്കും മറ്റും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം വരാം. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയ സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പല കമ്പനികളും സ്ഥിരമായി റിമോട്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?



100 ശതമാനം കമ്പനികളും 100 ശതമാനം റിമോട്ട് വർക്കിലേക്ക് മാറുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. കാരണം, പരസ്പരമായ ഇടപെടൽ ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യമായ പല പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനികൾക്കും വെർച്വൽ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട്. ചില പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് 100 ശതമാനം റിമോട്ട് വർക്ക് പ്രായോഗികമയേല്ല. എങ്കിലും വെർച്വൽ ജോലിക്ക് പണ്ടില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം വന്നുചേരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, കോവിഡിനു മുൻപുള്ള അതേ അന്തരീക്ഷം ഐടി തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഉടൻ തിരികെയെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. ജീവനക്കാരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവുമായും വെർച്വലൈസേഷന് ബന്ധമുണ്ട്. ഐടിയെന്നാൽ കുറേക്കൂടി ക്രിയേറ്റിവ് ജോലിയാണ്. വർക് ഫ്രം തുടരാൻ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും താൽപര്യമില്ലെന്നത് സത്യമാണ്. പല മേഖലകളിലും ഫിസിക്കലായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും.



ഐടി പാർക്കുകളുടെ മാതൃകയിൽ ഒരു റീഡിസൈൻ ആവശ്യമായി വരുമോ?



കാലാനുഗതമായ മാറ്റം എല്ലായിടത്തും വേണമല്ലോ. ഐടി പാർക്കുകളുടെ പ്രാഥമികദൗത്യം വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയെന്നതാണ്. വലിയ കമ്പനികൾക്കു പുറമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൂടി പിന്തുണ നൽകുകയെന്ന ദൗത്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഐടി വികസനം. ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആണ് ഈ മേഖല. കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ സാമൂഹിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നണം. ഒരു കമ്യൂണിറ്റി ഫീലിങ് ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതലായി ലഭിക്കണം.



തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്ക്.

ഒരു സമയത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ സ്വന്തമായി പണിയുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗണന, അതിനു ശേഷം കോ–ഡവലപ്പർമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം നിർമിക്കാമെന്ന നയം കൊണ്ടുവന്നു. പുതിയ കാലത്ത് മുൻഗണനകളിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വരുമോ?



ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയത്തിലാണ് വരേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാലും സർക്കാർ സ്വന്തം നിലയിൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു സ്വകാര്യ ഡവലപ്പർ അവരുടെ സ്പേസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തുക കൂടുതലും, ചെറിയ കമ്പനികളുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത കുറവുമായിരിക്കും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 20,000 ചതുരശ്രയടി സ്പേസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന ക്ലയന്റുകളാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും സൗകര്യപ്രദം. തൊഴിലവസരം വർധിപ്പിക്കുക, ഐടി കയറ്റുമതി കൂട്ടുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുകിട കമ്പനികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ദൗത്യങ്ങൾ. ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് സ്വന്തം കെട്ടിടങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.



കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഐടി കമ്പനികൾക്ക് 3 മാസത്തെ വാടകയിളവ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനു ശേഷവും പല കമ്പനികൾക്കും പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിലെ വാടക നൽകാനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവർക്കെതിരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയുമെടുക്കരുതെന്നാണ് സർക്കാർ എടുത്ത നയം. വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയുടെ കണക്ഷനുകളുമൊന്നും വിച്ഛേദിക്കരുതെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം ഒന്നരക്കൊല്ലമായി സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നല്ല കോ–ഡവലപ്പർ കമ്പനികൾ ഇവിടെ വരേണ്ടതുമുണ്ട്. നമുക്കില്ലാത്ത റീച്ച് അവർക്കുണ്ട്. പല വലിയ ഐടി കമ്പനികളും ഇത്തരം വമ്പൻ കോ–ഡവലപ്പർ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചേർന്നാണ് പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്.



എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഒരേ സമയം ഓഫിസിലെത്തുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരുമെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ വീട്ടിലും ബാക്കിയുള്ളവർ ഓഫിസിലും എന്ന കണക്കിലായിരിക്കാം പുതിയ രീതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പണ്ടുള്ളതുപോലെ ഐടി സ്പേസിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരുമോ?



ഇത്രയും പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഡിമാൻഡ് വരുമെന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇന്നും കേറ്റർ ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ക്യൂ കമ്പനികളുടേതായുണ്ട്. സ്പേസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കമ്പനികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നേരത്തെ മുതലുണ്ടല്ലോ.



പക്ഷേ കോവിഡ് കാലത്ത് പുതിയ നിക്ഷേപസാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കില്ലേ?



കോവിഡ് ആയതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പൊഴൊരു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് മോഡിലാണ്. ആരും ചാടിക്കയറി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ ഭാവിയിൽ വലിയ സ്പേസ് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ എക്സ്പാൻഷനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിത്. കോവിഡിനു ശേഷം ലൊക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി പല കമ്പനികളും പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് മേൽക്കൈ ലഭിക്കും. സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയിലെ മുന്നേറ്റവും മറ്റും നമുക്ക് ഗുണകരമാകും.



വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിനെത്തുടർന്ന് വിജനമായ ഐടി കമ്പനി ഓഫീസ്. ∙മനോരമ

കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഇവിടെ തിരികെയെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് സാമൂഹിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവാണ്. ഈ വിടവാണ് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത്. പാർക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല ഐടി വികസനം. ഉദാഹരണത്തിന് പാർക്കിനു സമീപം പുതിയൊരു ആശുപത്രി, മാൾ, മറൈൻ ഡ്രൈവ് മാതൃകയിൽ ഒരു വോക്ക് വേ...ഇതൊക്കെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചു പ്രധാനമാണ്.



വർക് ഫ്രം രീതി ശക്തിപ്പെടുത്താനായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വർക്ക് നിയർ സെന്ററുകൾ നിർമിക്കാൻ ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടൊന്നും പറഞ്ഞുകേട്ടില്ല?



ടെക്നോപാർക്കിന് 3 കോടി രൂപയും ഇൻഫോപാർക്ക്, സൈബർ പാർക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. വർ‌ക് ഫ്രം ഹോം രീതിക്കുള്ള പരിമിതികൾ മറികടക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി ആലോചിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ആ പരിമിതികളെ കമ്പനികൾ തന്നെ മറികടന്നു. വർക് സ്റ്റേഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ജീവനക്കാർക്കു നൽകി. പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വീണ്ടും പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.



അതേസമയം ഇതിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ട്. പല വലിയ കമ്പനികളുടെയും വർക്ഫോഴ്സ് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ പാർക്കുകളിൽ കമ്പനികളുടെ ക്യാപ്റ്റിവ്/കോ–വർക്കിങ് സ്പേസ് ഒരുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഐടി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടും. ഇതുസംബന്ധിച്ച പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.



വാക്സിനേഷനു ശേഷം ജീവനക്കാരെ ഐടി പാർക്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ബാക്ക് ടു വർക് സ്ട്രാറ്റജി വേണ്ടിവരില്ലേ? അതിനൊപ്പം സ്പേസ് റീഡിസൈനിങ്, വർക്സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പുനരാലോചന വേണ്ടി വരുമോ?



ഒരുപക്ഷേ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. നിലവിൽ പൂർണതോതിലുള്ള ബാക്ക് ടു വർക്കിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. ഒരു കമ്പനിയും അവരുടെ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും ഒറ്റയടിക്ക് വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും കരുതുന്നില്ല. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ജീവനക്കാർ തിരികെയെത്തുക. വിവിധ കമ്പനികളുടെ എച്ച്ആർ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് പറയാനാകൂ. എന്തായാലും ജീവനക്കാരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള നടപടികളാകും ഇനിയുണ്ടാവുക.



വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലായിട്ടും പല ഐടി കമ്പനികൾക്കും കെട്ടിട വാടക വലിയ ബാധ്യതയാകുന്നു. 3 മാസത്തെ ഇളവ് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയത്. ഇളവ് നൽകാതിരുന്നാൽ പല കമ്പനികളും പാർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാൻ ഇടയില്ലേ?



ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. വാടകസംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ ടെക്നോപാർക്കിന്റെ ചെലവുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫിക്സ്ഡ് ആയ ചാർജുകളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനെടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ്, പവർ പ്ലാന്റ്, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ചെലവ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.



പിന്നെയുള്ളത് വേരിബിൾ കോസ്റ്റാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ചെലവാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു അനുബന്ധ വിഭാഗം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് കാലത്ത് എനിക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വിടാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ജോലിയുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കുള്ള മുഴുവൻ വേതനവും കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ പാർക്കുകളുടെ ചെലവിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും വരുമാനം തീർത്തും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. പാർക്കുകളുടെ തന്നെയായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ലോ‍ഡ് അല്ല ഇത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്.



കോവിഡ് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് 5 ശതമാനം വാർഷിക വർധന പോലും ഒഴിവാക്കാൻ ഐടി പാർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് തയാറായില്ല. ചെറിയ കമ്പനികൾക്കു പോലും പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല?



ചെറിയ കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്. ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി ഉന്നതതലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആരുടെയും നടുവൊടിക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.



