എംപിമാർക്ക് സന്ദർശന അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല: ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം ഹൈക്കോടതിയിൽ. ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിന് എംപിമാർ നൽകിയ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതോടെ എംപിമാരായ ഹൈബി ഈഡനും ടി.എൻ. പ്രതാപനും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.



ഇതിനു മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണ് ഭരണകൂടം അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തത്. കോവിഡ് വിലക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരോടു യാത്ര നീട്ടിവയ്ക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നും ഭരണകൂടം കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകി. ഹർജി വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 30ന് ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനായിരുന്നു യുഡിഎഫ് എംപിമാരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭരണകൂടം ഇവരുടെ ദ്വീപ് പ്രവേശനം വിലക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ദ്വീപിലേക്കു പോകുന്നതിനായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊച്ചിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നേരിട്ടു കണ്ട് ഇക്കാര്യം ബോധിപ്പിക്കാനായി എംപിമാരുടെ ശ്രമം.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ കൊച്ചിയിൽ എത്താതെ ദാമൻ ദിയുവിൽനിന്നു നേരിട്ട് കവരത്തിയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ദ്വീപ് സന്ദർശന അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ ഹൈബി ഈഡൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Not denied permission to visit Lakshadweep: Lakshadweep Administration in High Court