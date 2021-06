അച്ഛനെ കോവിഡ് കൊണ്ടുപോയി, പട്ടിണി; തെരുവിൽ വസ്ത്രം വിറ്റ് വിദ്യാർഥി

ലക്നൗ∙ അച്ഛൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചുമരിച്ചതോടെ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ യുപിയില്‍ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി വസ്ത്രവിൽപനക്കാരിയായി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻപൂർ ജില്ലയിൽ ഖിർനി ബാഗിലാണ് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന മഹി ജീവിക്കാനായി കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയത്. ഏപ്രിലിലാണ് മഹിയുടെ അച്ഛൻ പ്രദീപ് കുമാർ (45) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. കച്ചവടക്കാർക്കു വസ്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്താണ് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പ്രദീപ് കുമാർ മരിച്ചതോടെ കുടുംബം പട്ടിണിയായി.

മറ്റു വഴികളില്ലാതായതോടെ മഹി വീടിന് സമീപത്തായി ഒരു കട തയാറാക്കുകയായിരുന്നു. വഴിയരികിലെ ബെഞ്ചിൽ പെൺകുട്ടി ഷർട്ടുകൾ നിരത്തിവച്ചു. അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ കഷ്ടപ്പാടിലാണെന്നും 70 വയസ്സുപിന്നിട്ട മുത്തച്ഛൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും മഹി പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ആരിൽനിന്നും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് വീട്ടിൽ തയാറാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്– മഹി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുനൽകിയതായി സദാർ ബസാർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശോക് പാൽ അറിയിച്ചു. വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇന്ദ്ര വിക്രം സിങ്ങും അറിയിച്ചു. അനാഥരായ കുട്ടികൾക്കും വരുമാന മാർഗം ഇല്ലാതായവർക്കും സർക്കാർ മാസം 4,000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. പഠനം മുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: After losing father to Covid, Class 6 girl sells shirts on footpath