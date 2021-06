കടുന (നൈജീരിയ)∙ നൈജീരിയയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനമായ കെബ്ബിയിലെ സ്‌കൂളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 80ൽ അധികം വിദ്യാർഥികളെ തോക്കുധാരികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. വ്യാഴാഴ്ചയാണു സംഭവം നടന്നത്. അഞ്ച് അധ്യാപകരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.



English Summary: Gunmen kidnap more than 80 students from Nigerian school