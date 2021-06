ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ശശി തരൂര്‍ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിക്കു മുന്നില്‍ ട്വിറ്ററിനു നേരിടേണ്ടി വന്നത് കടുകട്ടി ചോദ്യങ്ങള്‍. ഇന്ത്യയില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ചീഫ് കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കാന്‍ തയാറായില്ല എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് 95 മിനിറ്റ് നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സമിതി ഉന്നയിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ നിയമങ്ങള്‍ പരമോന്നതമാണെന്നും ട്വിറ്റര്‍ അത് അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നും പാര്‍ലമെന്ററി പാനല്‍ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പാര്‍ലമെന്ററി പാനലിനു മുന്നില്‍ ഹാജരായത്. കമ്പനിയില്‍ തങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്ന ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്ന് പാനല്‍ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



മേയ് 26 മുതല്‍ നടപ്പാക്കിയ പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് ചീഫ് കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസറെ നിയമിച്ചുവെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കാമെന്നുമാണ് ട്വിറ്റര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ മുഴുവന്‍ സമയ ചീഫ് കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി ചോദിച്ചു.

ഒഴുക്കന്‍ മട്ടിലുള്ള മറുപടിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിവാദ ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നയം വിശദീകരിക്കണമെന്നും പാനല്‍ ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്വിറ്റര്‍ പുതിയ ഐടി ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള നിയമപരിരക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിനെതിരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ട്വിറ്ററും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി ആഴ്ചകള്‍ നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു കടന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ ഐടി ചട്ടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടു സ്വീകരിച്ച ട്വിറ്റര്‍ പിന്നീട് സര്‍ക്കാരിനു വഴങ്ങുന്ന നിലയിലേക്കു അയഞ്ഞിരുന്നു.

ബിജെപി നേതാക്കളില്‍ ചിലരുടെ ട്വീറ്റുകളില്‍ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് മീഡിയ എന്ന ടാഗ് ചാര്‍ത്തുകയും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത് എന്നിവരടക്കം ചില പ്രമുഖരുടെ ബ്ലൂ ടിക് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ കേന്ദ്രം ട്വിറ്ററിനെതിരായ നിലപാട് കൂടുതല്‍ കടുപ്പിച്ചു. പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള പ്രമുഖരുടെ അക്കൗണ്ട് ആധികാരികമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണു ബ്ലൂ ടിക്. എന്നാല്‍, സജീവമല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകളുടേതാണു നീക്കിയതെന്നു വിശദീകരിച്ച ട്വിറ്റര്‍ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുതിയ ഐടി ചട്ടം

സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ പോര്‍ട്ടലുകള്‍, ഒടിടി (ഓവര്‍ ദ് ടോപ്) കമ്പനികള്‍ എന്നിവയെ നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഐടി ചട്ടം (ഗൈഡ്‍ലൈൻസ് ഫോര്‍ ഇന്റര്‍മീഡിയറീസ് ആന്‍ഡ് ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ എത്തിക്‌സ് കോഡ്) ഫെബ്രുവരി 25നാണു വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള്‍, ചിത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പരാതി ലഭിച്ചാല്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അവ നീക്കം ചെയ്യണം,

അധികൃതര്‍ വിലക്കുന്ന, അധിക്ഷേപകരവും വിവാദപരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ 36 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ നീക്കം ചെയ്യണം, ഓരോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഒരാളെ ചീഫ് കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസറായി നിയമിക്കണം, നിയമ സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള ഏകോപനത്തിനായി ഒരു നോഡല്‍ ഓഫിസറെയും പരാതി പരിഹാരത്തിനായി ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫിസറെയും നിയമിക്കണം. ഇവ നടപ്പാക്കാന്‍ അനുവദിച്ച 3 മാസത്തെ സമയപരിധി മേയ് 25നാണ് അവസാനിച്ചത്.

വിലക്കുണ്ടാകില്ല, വിഷമമുണ്ടാകും

സേഫ് ഹാര്‍ബര്‍ പരിരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിലക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ഒട്ടേറെ നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളില്‍പെടാനാണു സാധ്യത. ഇതിനിടെ, രാജ്യത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദേശ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 74% നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നാകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ട്വിറ്ററിനു ബാധകമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

സേഫ് ഹാര്‍ബര്‍ പരിരക്ഷ

നിങ്ങള്‍ വിദ്വേഷപരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ ഒരു പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇട്ടുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അതിന്റെ പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെയും ഡിജിറ്റല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്നുള്ളതാണ് 'സേഫ് ഹാര്‍ബര്‍' ചട്ടം. ഐടി നിയമം 2020 ലെ 79-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്.

English Summary: "Must Abide By Indian Laws," Twitter Told By Parliamentary Panel: Sources