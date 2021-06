വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും: സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ സിപിഎം നാലുവർഷം പുറത്തുനിർത്തിയ നേതാവാണ് സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന് പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ മുഖം. സർക്കാരിനെതിരെ ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി ആരോപിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ അക്കരയെ തറപ്പറ്റിക്കാൻ സേവ്യറിനെ സഹായിച്ചതും ഇതേ ജനകീയ മുഖം തന്നെ. വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈനിന്റെ ‘ഓപ്പൺബുക്ക് ഓഫ് എംഎൽഎ’ വിഡിയോ പരമ്പരയിൽ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സംസാരിക്കുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി വഴി തുടർന്നും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടു കൊടുക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പാർലമെന്ററി സ്ഥാനം വേണമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള ആളല്ല താൻ. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്ററി സ്ഥാനം കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികതയോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. തൃശൂരിലെ വിവിധ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന മണ്ഡലമാണ് വടക്കാഞ്ചേരി. ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് ദിവസം മുഴുവനും കാണുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഒരു കോറിഡോറായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക, ചെപ്പാറയിൽ അഡ്വഞ്ചറി ടൂറിസം രൂപപ്പെടുത്തുക. അതുവഴി മണ്ഡലത്തിന്റെ കച്ചവടസാധ്യതയും ചെറിയ തൊഴിൽ സാധ്യതയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി പ്രതീക്ഷ പ്രകടപ്പിച്ചു. വിഡിയോ കാണാം.

English Summary: Interview of Xavier Chittilappilly in Openbook of MLA video series