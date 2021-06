യുഎസ് ഉപരോധം നേരിടുന്ന ജഡ്ജി ഇറാന്‍ തലപ്പത്തേക്ക്; ആണവകരാറിന് അനുകൂലം

ടെഹ്‌റാന്‍∙ അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധം നേരിടുന്ന തീവ്രപക്ഷക്കാരനായ ജുഡീഷ്യറി മേധാവി ഇബ്രാഹിം റയ്‌സി (60) ഇറാന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയേറി. ഇന്നു നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇബ്രാഹിം റയ്‌സിയുടെ പ്രധാന എതിരാളി മിതവാദിയായ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് മുന്‍ മേധാവി അബ്ദുല്‍നസീര്‍ ഹിമ്മത്തി(64)യാണ്.

നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനിയുടെ പക്ഷക്കാരായ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ മത്സരം പേരിനു മാത്രമായെന്ന വിമര്‍ശനം ഉണ്ട്. 5.9 കോടി വോട്ടര്‍മാരില്‍ നല്ല പങ്കും വിട്ടുനില്‍ക്കാനാണ് സാധ്യത.



2015ല്‍ ഇറാന്‍ വന്‍ശക്തികളുമായുണ്ടാക്കിയ ആണവക്കരാറില്‍ നിന്ന് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് യുഎസ് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറിയിരുന്നു. കരാര്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണോ എന്നതാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനചര്‍ച്ച. ആറ് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ആണവകരാര്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇറാന്‍ നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഇബ്രാഹിം റെയ്‌സി പറഞ്ഞു. രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ആണവകരാര്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ഉപരോധങ്ങളില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഭരണാധികാരികള്‍.

രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നേതാവായ ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഇബ്രാഹിം റയ്‌സിക്കു വ്യക്തമായ മുന്‍തൂക്കമുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ തൂക്കിലേറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അമേരിക്ക റയ്‌സിക്ക് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ യുഎസ് ഉപരോധം നിലനില്‍ക്കുന്ന ആദ്യ ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റായിരിക്കും റയ്‌സി. ഇറാന്‍ റെവലൂഷണറി ഗാര്‍ഡിന്റെയും ശക്തമായ പിന്തുണ റയ്‌സിക്കുണ്ട്.

2019ലാണ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയി, ഇബ്രാഹിം റയ്‌സിയെ ജുഡീഷ്യറി മേധാവിയായി നിയമിച്ചത്. മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം ആരോപിച്ച് അമേരിക്ക റയ്‌സിക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. 1980കളില്‍ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയതിനും 2009ലെ പ്രതിഷേധം അടിച്ചമര്‍ത്തിയതിനും പിന്നില്‍ റയ്‌സിയുടെ നിര്‍ണായക പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നതായി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകള്‍ ആരോപണമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ വോട്ടെടുപ്പിന് വന്‍ ക്യൂവാണ് കാണപ്പെട്ടത്. 5.9 കോടി പേര്‍ക്കാണ് വോട്ടുള്ളത്. ശനിയാഴ്ചയോടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന. ബുധനാഴ്ച രണ്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മത്സരരംഗത്തുനിന്നു പിന്മാറിയിരുന്നു.

