കൊച്ചി ∙ കേരളത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യശത്രു ബിജെപിയും ആര്‍എസ്എസും തന്നെയെന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍. പുതിയ പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍ ഈ നിലപാടിലേക്കു വരണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി മനോരമ ന്യൂസ് നേരേ ചൊവ്വേ പരിപാടിയില്‍ പറഞ്ഞു. സിപിഎം ആണ് കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖ്യശത്രു എന്ന സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും മാറ്റിയ രീതിയിലെ കടുത്ത അതൃപ്തി മുല്ലപ്പള്ളി മറച്ചുവച്ചില്ല. വിവാദത്തിലേക്കും പരസ്യ ചര്‍ച്ചയിലേക്കും നേതൃമാറ്റം വലിച്ചിഴയ്ക്കാതെ നടപ്പാക്കാമായിരുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും മാധ്യമ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വഴിയൊരുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. മറിച്ചു സംഭവിച്ചതില്‍ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

ഉറങ്ങുന്ന പ്രസിഡന്റിനെ കെപിസിസിക്ക് വേണ്ടെന്ന ഹൈബി ഈഡന്‍ എംപിയുടെ പ്രസ്താവനയിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ബോധമുള്ളവര്‍ക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

