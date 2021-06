തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി അണക്കരയില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ വീട്ടമ്മയുടെ വെട്ടേറ്റ് യുവാവിന്‍റെ കൈപ്പത്തി അറ്റു. കറുകശേരിയില്‍ മനു(26)വിനാണ് വെട്ടേറ്റത്. അയല്‍വാസി ജോമോള്‍ ഒളിവിലാണ്. പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി.

English Summary: Neighbour chop palm of youth in clash at Idukki