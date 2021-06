വൈറസ് നമുക്കിടയിൽ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കാം: മോദി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ വൈറസ് നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ടെന്നും അതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജൂൺ 21 മുതൽ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികളുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഉയര്‍ത്താനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൊറോണ വൈറസിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ വൈറസിനുണ്ടാകുന്ന രൂപമാറ്റം എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി. വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

1500 ഓക്സിജന്‍ പ്ലാന്‍റുകള്‍ സജ്ജമാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 26 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 111 കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും. 276 കോടി രൂപ പദ്ധതിക്ക് ചെലവുവരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എട്ട് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയായി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 62,480 പേരാണ് കോവിഡ് പോസറ്റീവായത്. 1,587 മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 88,977 രോഗമുക്തര്‍. 2 കോടി 97 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 2 കോടി 85 ലക്ഷം പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. മരണസംഖ്യ 3,83,490. ആക്ടീവ് കേസുകള്‍ 7,98,656. 73 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആക്ടീവ് കേസുകള്‍ എട്ട് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയാകുന്നത്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 96.03 ശതമാനവും മരണനിരക്ക് 1.29 ശതമാനവുമാണ്. പ്രതിദിന പോസറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 3.24 ശതമാനമാണ്.

English Summary: Virus Still Among Us, Can Mutate, Warns PM Modi