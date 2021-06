2017ൽ മെഹുൽ ചിനുബായ് ചോക്സി എന്ന പ്രമുഖ്യ വ്യാപാരി ഒരു പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മുംബൈയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. പൊലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി. പറയത്തക്ക കേസുകളോ ആരോപണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത, കൃത്യമായി ലോണുകളടച്ച് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിയ ബിസിനസുകാരൻ എന്ന നല്ല റിപ്പോർട്ടുതന്നെ പൊലീസ് നൽകി. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽത്തന്നെ പ്രശസ്തനായ വ്യവസായിയായ ചോക്സി, ആന്റിഗ- ബാർബുഡ എന്ന രാജ്യത്തെ പൗരത്വത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. പണക്കാരെ ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യം ചോക്സിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ചോക്സി പെട്ടെന്ന് ആ രാജ്യത്തേക്കു താമസം മാറ്റാനൊന്നും പോയില്ല. പിന്നെയാണു കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഭരണാധികാരികൾക്കു മനസ്സിലായത്.



നല്ലവനെന്ന പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വച്ചത്, ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ ചരിത്രപരമായ കോടാലിക്കൈ വീശും മുൻപുള്ള ‘നല്ലവനായ ഉണ്ണി’യുടെ പൊടിക്കൈകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിന്റെ (പിഎൻബി) 125 വർഷത്തെ സൽപ്പേരിനു കളങ്കം ചാർത്തി 14,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വാർത്തയാണ് പിന്നെ ലോകം കേൾക്കുന്നത്. അമളി മനസ്സിലായ മുംബൈ പൊലീസും ബാങ്ക് അധികൃതരും ചോക്സിയെ തിരഞ്ഞെത്തുമ്പോഴേക്കും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേസ് അവിടെ തുറന്നു. ചോക്സി കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിൽ എവിടെയോ ഇരുന്നു ചിരിച്ചു. 2017ൽ 200 രൂപയായിരുന്ന പിഎൻബിയുടെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില പിന്നീട് 27 രൂപ വരെ ഇടിഞ്ഞു. പെട്ടെന്നൊന്നും നികത്താനാകാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടിവിലേക്കും ബാങ്ക് വീണുപോയിരുന്നു.



ചോക്‌സിയുടെ വജ്രായുധം



1985ലാണ് ചിനുബായ് ചോക്സി എന്ന വജ്ര വ്യാപാരിയുടെ മകൻ മെഹുൽ ചോക്സി കുടുംബ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 50 കോടി മാത്രം വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു വ്യവസായത്തിന്റെ അധിപനായാണു ചോക്സി എത്തിയത്. പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ ചോക്സിയുടേതായിരുന്നു. ചടുലമായ വളർച്ചയാണു ഗീതാഞ്ജലി ജെംസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായത്. കയറ്റുമതിയിലും വിതരണത്തിലും കമ്പനി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ച നേടി. ബിസിനസ്–സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസുകളിൽ ചോക്സിയുടെ വിജയകഥ പാഠപുസ്തകമായി. ചിട്ടയായും ബുദ്ധിപരമായും വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകൽ പഠിക്കാൻ പല പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരും മക്കളെ ചോക്സിക്കടുത്തേക്ക് അപ്രന്റിസ് ആയി അയച്ചു എന്നു വരെ കഥയുണ്ട്.



മെഹുൽ ചോക്‌സി ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാനൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം: AFP)

കുടുംബ ബിസിനസ് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച് അച്ഛനെക്കാൾ വലിയ റോൾ മോഡലാവുകയായിരുന്നു ചോക്സിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഏതാനും വർഷം കൊണ്ടുതന്നെ അതു സാധിച്ചു. ഇതേ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വ്യവസായം നടത്തുന്ന ചോക്സിയുടെ മരുമകൻ നീരവ് മോദി അമ്മാവനെത്തേടിയെത്തുന്നത്. ഡയമണ്ട് ബിസിനസിലെ അമ്മാവന്റെ വിരുത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ആ വരവ്. അത് ചോക്സിക്കും നീരവിനും പുത്തനുണർവായി. നീരവിന്റെ ന്യൂജനറേഷൻ ആശയങ്ങളും ചോക്സിയുടെ പാരമ്പര്യവും ചേർന്നപ്പോൾ വിജയ ഗ്രാഫുകൾ ഏണിവച്ചു കയറി. കയറ്റുമതിക്കൊപ്പം ശക്തമായ ചില്ലറ വിൽപനയിലേക്കും ഇവർ കടന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു യുഎസിലേക്കും യുകെയിലേക്കും ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്തപടി. 4000 ഷോറൂമുകളുള്ള ഗീതാഞ്ജലി ജെംസ് യുഎസിലെ സാമുവൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിലയ്ക്കു വാങ്ങി. വിവിഐപികളുടെ ആഡംബര ഷോപ്പിങ് ലിസ്റ്റിലേക്കു കയറുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് ചോക്സി യുഎസിലും യുകെയിലും കച്ചവടം പൊടിപൊടിക്കുന്നതു കണ്ടു രസിച്ചു.



ഒന്നു വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കൂ...



2017ൽ ഇന്ത്യ വിട്ട ശേഷം ചോക്സിയുടെ ആരോപണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു–‘50 വർഷത്തെ ബിസിനസ് പാരമ്പര്യമുള്ള എന്നെ മനഃപൂർവം കുടുക്കിയതാണ്. ബാങ്കിന്റെ പിഴവ് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയാണ്. ഇത്ര വലിയ കോടികൾ ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽനിന്നു മോഷ്ടിച്ചതല്ലല്ലോ. അവിടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പു കൂടാതെ ആരാണ് എനിക്കു കോടികൾ തരുന്നത്? അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണ്...’ ചോക്സിയുടെ ഈ ആരോപണത്തെ കുറ്റവാളിയുടെ വാക്കുകളായി മാത്രമേ ഏജൻസികൾ കണ്ടുള്ളൂ.



പിഎൻബി എന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽനിന്ന് ഇത്ര വലിയ പണം തട്ടിയതിന് ചോക്സിയെ മാത്രം പ്രതിയാക്കി രക്ഷപ്പെടാമെന്നു കരുതേണ്ടെന്ന് ചോക്സിയുടെ നിയമ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. എന്നാൽ ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇര വേണം. ഇത്തവണ അതു ഞാനാണ് എന്നാണു ചോക്സി തുടർന്നു പ്രതികരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുടെ ഇഷ്ടക്കാരനായിരുന്ന ചോക്സിയെ ആരും രക്ഷിക്കാനെത്തിയില്ല. കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിൽ താൻ ദരിദ്രനായി മാറിയെന്നും ചോക്സി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആന്റിഗയിൽ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചോക്സിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ആ വാദം പൊളിഞ്ഞു.



മെഹുൽ ചോക്‌സി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ റിമ സെന്നിനും ഉർവശി ശർമയ്ക്കുമൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം: AFP)

ചോക്സിയുടെയും നീരവിന്റെയും കാറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ലേലം ചെയ്തത് 4 കോടിക്കടുത്തു രൂപയ്ക്കാണ്. 58 കോടിക്ക് ചില ആർട്ട് വർക്കുകളും ലേലത്തിനു വിറ്റു. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ചോക്സി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്– ‘നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ തിരികെ തരൂ. ഞങ്ങൾ കടം വീട്ടാം...’. എന്നാൽ സമയം ഏറെ വൈകിയെന്നാണ് ഇതിനു മറുപടിയായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പറയുന്നത്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്കിനെ പുഷ്പം പോലെ പറ്റിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞവരോടു ക്ഷമിക്കാൻതക്ക വിശാല മനസ്കരായ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ലോകത്തുണ്ടാകുമോ?



വിദേശത്തും ട്വിസ്റ്റ്



2021 മേയിൽ ചോക്സി ആന്റിഗയിൽനിന്നു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ കരീബിയൻ ദ്വീപുരാഷ്ട്രമായ ഡൊമിനിക്കയിൽനിന്നു പിടിയിലായിരുന്നു. അതിനിടെ ചോക്സി അഭയം തേടിയ ബാർബുഡയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗാസ്റ്റൺ ബ്രൗണാണ് ആ വലിയ ഗോസിപ്പ് തുറന്നു വിട്ടത്. ചോക്സി ഡൊമിനിക്കയിൽ പിടിയിലാകുന്നത് ഗേൾഫ്രണ്ടുമായി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം. അതോടെ വനവാസത്തിലെ കാമുകി, ബാർബറ ജറാബിക എന്ന ബിസിനസുകാരിയാണെന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നു. ആഡംബര ബീച്ചുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും ബാർബറ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അവർതന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നൽകിയത് ചോക്സിയാണെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്.



എന്തായാലും 2017നു ശേഷം ബാർബറ കോടീശ്വരിയായാണു ജീവിക്കുന്നത് എന്നതാണു സത്യം. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്തു എന്ന ആരോപണവും ചോക്സിക്കെതിരെ ഗാസ്റ്റൺ ബ്രൗൺ ഉന്നയിച്ചു. ആന്റിഗയുടെ പിന്തുണ ഇല്ലാതായതോടെ ചോക്സിയുടെ നില ആ രാജ്യത്തും പരുങ്ങലിലായി. ആന്റിഗയിൽ ചോക്സിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന ബാർബറയെപ്പറ്റി ചോക്സിയുടെ ഭാര്യ പ്രീതി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ്–‘ചോക്സിയെ കാണാനെത്തിയ ബാർബറ, ആന്റിഗയിയിലെ ജോളി ഹാർബറിലേക്ക് ചോക്സിയെ ക്ഷണിച്ചു. ബാർബറ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീടു കാണിക്കാനാണെന്നാണു പറഞ്ഞത്. അവിടെയെത്തിയ ഉടനെ ചിലർ ചേർന്ന് ചോക്സിയെ മർദിച്ച് അവശനാക്കി. ശേഷം ഡൊമിനിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി. പിന്നെ ബാർ‌ബറ അപ്രത്യക്ഷയായി...’ ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണു നടപടിക്കു പിന്നിലെന്നാണ് പ്രീതിയുടെ ആരോപണം.



എന്തിനു നാടു വിട്ടു?



ആന്റിഗ്വൻ പൗരനായ ചോക്സിയുടെ നില അവിടെ അത്ര ഭദ്രമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ‍ ഏജൻസികൾ ആന്റിഗ്വയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി അവിടുത്തെ വികാരം ചോക്സിക്ക് എതിരാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി കുറ്റവാളിക്കൈമാറ്റം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് ആന്റിഗ. എന്നാൽ അവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ കൈമാറ്റം എളുപ്പമാവില്ലെന്നതാണു സത്യം. ആന്റിഗ്വയിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ വരെ ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോക്സിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.



മെഹുൽ ചോക്‌സി ബോളിവുഡ് താരം ഉർവശി ശർമയ്ക്കൊപ്പം (ഫയൽ ചിത്രം: AFP)

പ്രധാനമന്ത്രികൂടി കൈവിട്ടതോടെ ആന്റിഗ്വയിൽനിന്നു കടക്കുക എന്നതു ചോക്സിയുടെ ആവശ്യമായി. ഇന്ത്യയുമായി കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാറില്ലാത്ത ക്യൂബയിലേക്കു കടക്കാനായിരുന്നു ചോക്സിയുടെ പദ്ധതി എന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ പാതി വഴിയിൽ ചോക്സി പിടിക്കപ്പെട്ടു. ചോക്സിയുടെ അഭിഭാഷകർ ഇപ്പോഴും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ കഥയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സംഭവങ്ങൾ ഡൊമിനിക്കയിലും വിവാദങ്ങൾ പടർത്തി. ചോക്സിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് രാജ്യത്തെ നാണം കെടുത്തിയെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ആരോപിച്ചു.



ഡയറക്ടർമാർ കുടിലിൽ!



കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ക്രിമിനിൽ നടപടികളാണു ചോക്സി ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെ വാദം. കമ്പനി രേഖകളിലെ മിക്ക ഡയറക്ടർമാരും ആ വിവരം വീട്ടിൽ പൊലീസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അവിടെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചവരോ ഒക്കെയാണ് കമ്പനി രേഖയിൽ ഡയറക്ടർമാർ. പലരും താമസിക്കുന്നതു ചേരികളിലും. കോടികളുടെ തട്ടിപ്പു പുറത്തു വന്നതോടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു കിട്ടിയ വിലാസത്തിൽ എത്തിയാണ് പല ഡയറക്ടർമാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തത്. പാൽ വിൽക്കാനും പച്ചക്കറി വിൽക്കാനും പോകുന്നവർ പോലും ഡയറക്ടർ പട്ടികയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വാർത്ത.



പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ‘പപ്പു ബായ്’



മരുമകൻ നീരവിനും പപ്പുബായ് എന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിളിക്കുന്ന മെഹുൽ ചോക്സിക്കും ബോളിവുഡിൽ പൊന്നും വിലയായിരുന്നു. മുൻനിര താരങ്ങൾ വരെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി ഇവരുടെ കമ്പനികളിലെത്തി. സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് ചോക്സി കയ്യയച്ചു സഹായം നൽകും എന്നാണു ബോളിവുഡ് സംസാരം. എന്നാൽ ചോക്സിക്കെതിരെ കേസ് വന്നതോടെ പലരും ആശങ്കകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. കോടികൾ ചോക്സി തരാനുണ്ടെന്ന് കങ്കണ റണൗട്ടും എല്ലാ കരാറുകളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നു പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും പറഞ്ഞു.



ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം അംബാസിഡർമാർക്കു കൊടുത്തിരുന്ന ചോക്സി അവരോടും കടക്കാരനായാണു നാടു വിട്ടത്. ലണ്ടനിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നീരവ് മോദിയെയും ഡൊമിനിക്കയുടെ കനിവു കാത്തു കഴിയുന്ന ചോക്സിയെയും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണു ഏജൻസികളുടെ ഭാരിച്ച ദൗത്യം. എന്നാൽ ഏതു വിധേനെയും ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുതന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാടകീയ നീക്കങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുന്നത്. ബോളിവുഡിനെ വെല്ലുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളുമായി നീരവും ചോക്സിയും വരും ദിവസങ്ങളിലും കളം നിറയും. ‘ക്യാച്ച് മി ഈഫ് യു കാൻ’ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളോട് അവർ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ടോ?



