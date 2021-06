ഗാസിയാബാദ് സംഭവം: ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ മേധാവി 7 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗാസിയാബാദിൽ മുസ്‌ലിം വയോധികനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സാമുദായിക അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് ട്വിറ്ററിന്റെ ഇന്ത്യാ മേധാവിക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ട്വിറ്റർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മനീഷ് മഹേശ്വരി, ലോനി ബോർഡറിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.



സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം വളർത്താനുള്ള ഉപകരണമായി ചിലർ ട്വിറ്ററിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. സമൂഹ വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങൾ വൈറലാകാൻ അവർ അനുവദിച്ചുവെന്നും നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

സൂഫി അബ്ദുൽ സമദ് എന്നയാൾ ജൂൺ 5ന് ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ തന്നെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും താടി മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ‘വന്ദേമാതരം’, ‘ജയ് ശ്രീ റാം’ എന്നിവ ചൊല്ലാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ വർഗീയതയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വ്യാജ മന്ത്രത്തകിട് വിറ്റത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണെന്നും യുപി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, പൊലീസിന്റെ അവകാശവാദം അബ്ദുൾ സമദിന്റെ കുടുംബം നിഷേധിക്കുകയും കുടുംബത്തിലെ ആരും മന്ത്രത്തകിട്‌ വിൽക്കാറില്ലെന്നും തങ്ങൾ മരപ്പണിക്കാരാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: UP Cops Send Notice To Twitter India Head Over Assault Video