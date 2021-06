ലഹരിക്കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയത്; സ്ത്രീകളെ കുടുക്കാൻ എളുപ്പം: രാഗിണി ദ്വിവേദി

ബെംഗളൂരു ∙ കന്നഡ സിനിമാ ലഹരിയിടപാടു കേസിൽ സ്ത്രീ ആയതു കൊണ്ടു തന്നെ മനഃപൂർവം കുടുക്കിയതാണെന്നു നടി രാഗിണി ദ്വിവേദി. ജാമ്യം ലഭിച്ച് 6 മാസം പിന്നിട്ടെങ്കിലും, ഇതാദ്യമായാണ് കേസിനെ കുറിച്ചു പൊതുവേദിയിൽ താരം സംസാരിക്കുന്നത്.



വിജയപുരയിൽ കോവിഡ് കുത്തിവയ്പ് ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു രാഗിണി. ഈ കേസിലെന്നല്ല സമാനമായ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളിവെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സത്രീകളെ ഇത്തരത്തിൽ കുടുക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. 2020 സെപ്റ്റംബറിലാണ് രാഗിണിയേയും നടി സഞ്ജന ഗൽറാണിയേയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

English Summary: 'Women are an easy target': Kannada actress Ragini Dwivedi on her arrest in Sandalwood drugs case