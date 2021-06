അമ്മയുടെ ചിതാഭസ്മത്തിനൊപ്പം 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ദുബായിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച അമ്മയുടെ ചിതാഭസ്മവുമായി 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ കല്ലകുറിച്ചി സ്വദേശിയായ പിതാവ് വേലവൻ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റുവാങ്ങി.



കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് വേലവന്റെ ഭാര്യ ഭാരതി (38) കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 9 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ദേവേഷിനൊപ്പം ദുബായിലേക്ക് പോയത്. മൂന്നു കുട്ടികളടങ്ങിയതായിരുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബം. അതിൽ മൂത്തമകൻ വൃക്ക തകരാറുമൂലം മരിച്ചു. മൂത്തമകന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് കാരണം കുടുംബം കടക്കെണിയിലാവുകയായിരുന്നു. മേയ് 29 നാണ് ഭാരതി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം ദുബായിൽ തന്നെ സംസ്‌കരിച്ചു. ഭാരതി ചികിത്സയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ദേവേഷിനെ പരിചരിച്ചിരുന്നത്.

സംഭവം ദുബായിലെ ഡിഎംകെ സംഘാടകൻ മുഹമ്മദ് മീരനെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടിയെ ദുബായിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അടിയന്തര ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

സതീഷ് കുമാർ എന്നയാൾ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് തിരുവാരൂരിലേക്ക് മടങ്ങുന്നെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവേഷിനെയും കൂടെ അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് സതീഷ്, ദേവേഷിനെ പിതാവ് വേലവന് കൈമാറി. ദേവേഷിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുമെന്നും കല്ലകുറിച്ചി എംപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി വേലവൻ പറഞ്ഞു.

