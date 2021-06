നവജാത ശിശുവിനെ 3.60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു; മാതാപിതാക്കളുൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ നവജാത ശിശുവിനെ വിൽപന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഗോവിന്ദ് കുമാർ (30), ഭാര്യ പൂജാ ദേവി (22), വിദ്യാനന്ദ് യാദവ് (50), ഭാര്യ റാംപാരി യാദവ് (45), രമൺ കുമാർ യാദവ്, ഹർപാൽ സിങ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ആറു ദിവസം പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടിയെ 3.60 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപന നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



ഗോവിന്ദ് കുമാർ – പൂജാ ദേവി ദമ്പതികൾക്കു പിറന്ന കുട്ടിയെ മക്കളില്ലാത്ത വിദ്യാനന്ദ്- റാംപാരി ദമ്പതികൾക്കു വിൽപന നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ശിശുക്ഷേമ സമിതി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

