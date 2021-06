സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ‘ബാബാ കാ ധാബ’ ഹോട്ടലുടമ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ മാളവ്യ നഗറിലെ ‘ബാബ കാ ധാബ’ ഹോട്ടൽ ഉടമ കാന്ത പ്രസാദ് (80) ഉറക്കഗുളിക കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. പൊലീസെത്തി സഫ്ദർജംങ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കാന്ത പ്രസാദ് ചികിത്സയിലാണ്.



മാളവ്യ നഗറിൽ ചെറിയ ധാബ നടത്തുന്ന കാന്ത പ്രസാദും ഭാര്യയും കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാരണം ദുരിതത്തിലായതിന്റെ വാർത്ത യുട്യൂബർ ഗൗരവ് വാസനാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. കോവിഡ് കാരണം കച്ചവടം ഇല്ലാതായത് കണ്ണീരോടെ വിവരിക്കുന്ന കാന്ത പ്രസാദിന്റെ വിഡിയോ കണ്ടതോടെ പലരും പണം സംഭാവനയായി നൽകി.

താമസിയാതെ പുതിയൊരു ഹോട്ടൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നഷ്ടം കാരണം പൂട്ടി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ കാന്ത പ്രസാദ് വീണ്ടും പഴയ ധാബയിൽ കച്ചവടം പുനരാരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ, തനിക്കു ലഭിക്കേണ്ട പണം യുട്യൂബർ ഗൗരവ് വാസൻ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് കാന്ത പ്രസാദ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കാന്ത പ്രസാദ് വിഷാദത്തിലായിരുന്നെന്ന് ഭാര്യ അറിയിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

