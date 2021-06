ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആളെയെത്തിച്ച് വാക്സീൻ, പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ; ഞെട്ടിക്കും ഈ രാജ്യം

കോവിഡിനു മുന്നിൽ ആദ്യം ഒന്നു പകച്ചെങ്കിലും ഭൂട്ടാൻ പുഞ്ചിരി നിറച്ച് പിന്നീട് പിടിച്ചു നിന്നു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ അറുപതു ശതമാനത്തിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് 16 ദിവസം കൊണ്ടു വാക്സീൻ നൽകി കോവിഡിനെ ആ കുഞ്ഞു രാജ്യം പടിക്കു പുറത്തു നിർത്തുകയായിരുന്നു. ഭൂട്ടാന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സൂചിക അൽപം പോലും താഴേക്കു വളയ്ക്കാൻ കോവിഡിനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ത്യ നൽകിയ ആറു ലക്ഷം ഡോസ് കോവാക്‌സീനായിരുന്നു ഭൂട്ടാന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രധാന ആയുധം.

മുൻനിര ലോകരാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ മുന്നേറ്റം. കേവലം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ജനസംഖ്യയിലെ ഏകദേശം 63 ശതമാനം ആളുകൾ‌ക്കും ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകി. ഏഴര ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് ഭൂട്ടാനിലെ ജനസംഖ്യ. വാക്സിനേഷനിൽ അതിവേഗം മുന്നേറിയിരുന്ന ഇസ്രയേൽ, യുകെ, യുഎസ് എന്നിവയ്ക്കും മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ ഹിമാലയൻ മലമടക്കിലെ കൊച്ചു രാജ്യമായ ഭൂട്ടാനു കഴിഞ്ഞു.

2020 ഓഗസ്റ്റിൽ ഭൂട്ടാനിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടയിൽ എത്തിയവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ചിത്രം: Upasana DAHAL / AFP

സഹായവുമായി ഇന്ത്യ

ജനുവരി അവസാനം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ ഭൂട്ടാനിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മറ്റു പ്രമുഖർക്കും മാത്രമായി വിതരണം ചെയ്തു. പിന്നീടെത്തിയ ഡോസുകൾ സമാഹരിച്ചു. അതേസമയംതന്നെ, വാക്സീൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരുകളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 1200 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി. അവയിലൂടെയാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു വാക്സീൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. വാക്സീൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ നൽകിയത്. എൻ95 മാസ്കുകൾ, പിപിഇ കിറ്റ്, പരിശോധ കിറ്റുകൾ തുടങ്ങി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു സഹായങ്ങളും നൽകി. ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്നാലെ യുഎസും യുകെയും ഭൂട്ടാനിലേക്ക് വാക്സീൻ കയറ്റിയയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യം ഇന്ത്യ നൽകിയത് ഒന്നര ലക്ഷം ഡോസുകൾ. രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഇന്ത്യ നൽകിയത് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം ‍ഡോസുകളും. ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവെങ്കിലും ഭൂട്ടാനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ദിവസങ്ങൾ നടക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് വാക്സീനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിച്ചത്. ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോട്ടേ ത്ഷെറിങ്ങും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡെഷെൻ വാങ്മോയും മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരാണ്. വാങ്മോയാകാട്ടെ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ എന്നതിനു പുറമേ, എപ്പിഡെമോളജിയിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

കോവിഡിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത്, 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചെക്ക് പോയിന്റുകളിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോട്ടേ ത്ഷെറിങ്. ചിത്രം: Handout / Bhutan Prime Minister's Office / AFP

രാജാവിനും ക്വാറന്റീൻ

ക്വാറന്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു ഭൂട്ടാനിലുള്ളവർ തയാറല്ല. ഇവിടെ നിരീക്ഷണം 21 ദിവസത്തേക്കാണ്. പുറത്തുനിന്ന് ആരു വന്നാലും അവർക്കെല്ലാം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധം. രാജ്യത്തിന്റെ ദക്ഷിണ മേഖല സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ രാജാവും 21 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാറന്റീനിലിരുന്നു. ബംഗ്ലദേശ് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും സ്വയം ക്വാറന്റീൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഒരൊറ്റ മരണം മാത്രം

ജൂൺ 17 വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഭൂട്ടാനിലെ ആകെ പോസിറ്റിവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 1882 മാത്രം. അതിൽ 1530 പേര്‍ക്കും രോഗം ഭേദമായി. ഒന്നര വർഷത്തെ കോവിഡ് കാലയളവിൽ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മരണം മാത്രം. ജൂൺ 16ന് 12 പേർക്കും 17ന് 28 പേർക്കുമാണ് ഭൂട്ടാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഭൂട്ടാൻ പോലെ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ പ്രതിദിനകേസുകളും മരണവും ഇപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലും. നിയന്ത്രണങ്ങളും അതുപാലിക്കുന്നതിൽ പൗരന്മാർ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രതയുമാണ് കോവിഡിനെ പടിക്കു പുറത്തു നിർത്താൻ ഈ രാജ്യത്തെ സഹായിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ബുദ്ധസന്യാസിക്ക് ഭൂട്ടാനിൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകുന്നു. ചിത്രം: Upasana DAHAL / AFP

ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ‌ ഇസ്രയേൽ

ജൂൺ 18ലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് വാക്സീൻ നൽകിയ രാജ്യം യുഎസ് ആണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയും. എന്നാൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനം അനുസരിച്ച് ഇസ്രയേലാണു മുന്നിൽ. ഇവിടെ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ 63.1% പേർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കാനഡയും യുകെയുമാണ്–62.7% വീതം. ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂട്ടാനുണ്ട്. സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും നൽകിയതും ഭൂട്ടാനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 13.7% പേർക്കാണ് ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോട്ടേ ത്ഷെറിങ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഹാൻഡ് സാനിട്ടൈസർ വിതരണത്തിൽ. ചിത്രം: Handout / Bhutan Prime Minister's Office / AFP

‘ഇന്ത്യയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട’

ആദ്യ ഡോസ് വിതരണത്തിൽ സഹായിച്ച ഇന്ത്യയെ രണ്ടാം ഡോസിനായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടന്നാണ് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നാഷനൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് രണ്ടാം ഡോസിന്റെ വിതരണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഇന്ത്യ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ ആ രാജ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി. ആഗോള ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്വീഡനിലുള്ള ഭൂട്ടാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയ്ക്കാണ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല. വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ചയിലാണെന്നും വൈകാതെ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീനും അതിവേഗം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും സർക്കാർ‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

