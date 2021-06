രണ്ടു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഡെൽറ്റ വകഭേദം കണ്ടെത്തി

ഐസോൾ/ ദിസ്പുർ∙ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി കോവിഡിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദം കണ്ടെത്തി. മണിപ്പുർ, മിസോറം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഡെൽറ്റ വകഭേദം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഹൈദരാബാദിലെ ലബോറട്ടറിയിൽ മണിപ്പൂരിൽനിന്നുള്ള 20 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 18 എണ്ണത്തിലാണ് ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്.

ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ അതിതീവ്ര വ്യാപനശേഷിയുള്ള B.1.617.2 ആണ് മിസോറമിൽ നാലു പേരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവരുടെ സാംപിളുകൾ ബംഗാളിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക്സിൽ തുടർപരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു.



ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ഈ കോവിഡ് വകഭേദത്തിന്റെ അതിതീവ്ര വ്യാപനശേഷി കാരണം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒന്നായി ഇതു മാറിയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുതിർന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ എൺപതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഡെൽറ്റ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, മരണനിരക്ക് ഉയരുകയും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാൻ അസം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. പ്രമേഹം, കാൻസർ, മാറാരോഗങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനായുള്ള മാർഗരേഖ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി.

English Summary :Covid Delta Variant Found For First Time In 2 North-East States: Sources