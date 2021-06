സ്വന്തമായി മദ്യം ‘ഹോം ഡെലിവറി’; കാർഡ് അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്തയാൾ പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ ഓൺലൈൻ പേമെന്റിലൂടെ പണം നൽകി ഓർഡർ ചെയ്താൽ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്നു കാണിച്ച് കാർഡ് അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ എക്സൈസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. എറണാകുളം കടവന്ത്ര ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശി മോൻസി ജോർജാണു പിടിയിലായത്. ലോക്ഡൗണിൽ അടഞ്ഞുകിടന്ന മദ്യശാലകൾ തുറന്നതോടെ ക്യൂ നിന്നു മദ്യം വാങ്ങുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായി എറണാകുളം നഗരപരിധിയിൽ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.

100 രൂപ സർവീസ് ചാർജായി അധികം നൽകണമെന്നും കാർഡിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമ ഓൺലൈൻ ഇതു സംബന്ധിച്ചു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട എറണാകുളം എക്സൈസ് ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ടി.എ.അശോക് കുമാറിന്റെ നിർദേശത്തിൽ എക്സൈസ് സിഐ പി.അൻവർ സാദത്താണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. എക്സൈസ് ചട്ടം അനുസരിച്ച് മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യം നൽകുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന അബ്കാരി ആക്ട് 55 എച്ച് വകുപ്പു ചുമത്തിയാണ് നടപടി.

ഇയാളെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. പരസ്യത്തിനായി അച്ചടിച്ചിറക്കിയ കാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. മദ്യം സമ്മാനം നൽകുന്നതു പോലും വിൽപനയായി പരിഗണിക്കുമെന്നിരിക്കെ മദ്യം വാങ്ങി എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. തൊണ്ടിമുതലായി മദ്യം ഇയാളിൽനിന്നു പിടികൂടിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പരസ്യം ചെയ്ത വകുപ്പു ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുമാനം നിലച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വയം തൊഴിലെന്ന നിലയിൽ മദ്യം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുമെന്നു പരസ്യം നൽകിയതെന്നു മോൻസി പറയുന്നു.

