‘കുണ്ടറയുടെ വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി; മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയോട് വിരോധമില്ല’

അതിരൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, കുടിവെള്ളക്ഷാമം, 82 ഓളം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു, വ്യവസായ സ്ഥാപന പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുണ്ടറയിലുള്ളതെന്ന് പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് എംഎൽഎ. ഇതിൽത്തന്നെ അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ആണ്. റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം ഇവിടില്ല. അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. കുണ്ടറയിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇതേ മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയോട് വ്യക്തപരമായി യാതൊരു വിരോധവുമില്ലെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.

സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയെയാണ് കെപിസിസി വൈസ് പ്രസി‍ഡന്റ് പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും അവസാനം ഇടംനേടിയ ആളായിരുന്നു വിഷ്ണുനാഥ്. കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെയും മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വഴിതുറന്നു. മനോരമ ഓൺലൈനിന്റെ ‘ഓപ്പൺബുക്ക് ഓഫ് എംഎൽഎ’ വിഡിയോ പരമ്പരയിൽ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് സംസാരിക്കുന്നു. വിഡിയോ കാണാം.

English Summary: Interview of PC Vishnunath in Openbook of MLA video series